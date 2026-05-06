Los exconcursantes comentan el robo de Claudia y el castigo que pondrían: "La expulsión es demasiado"

telecinco.es 06 MAY 2026 - 16:45h.

El histórico robo de Claudia a la organización desata el debate sobre su posible expulsión, mientras su madre lanza un dardo letal sobre su supuesta amistad con Almudena

Ingrid Betancor responde a las críticas recibidas y hace balance de su concurso: "Soy bastante honesta"

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La tensión en Honduras ha cruzado las líneas rojas y el hambre está llevando a los concursantes a situaciones verdaderamente extremas. Esta última semana, 'Supervivientes' ha vivido un auténtico terremoto que ha puesto la playa patas arriba: el histórico y descarado robo de Claudia directamente a la organización del formato. Una infracción gravísima que ha abierto el gran debate sobre cuál debe ser su futuro inmediato en la isla.

El robo a la organización ¿locura o supervivencia?

Hemos hablado con Kiko Jiménez y el exconcursante de esta edición, Alberto Ávila, que analizan sin ningún filtro este escándalo. Para Kiko, aunque es injustificable, la desesperación juega malas pasadas porque el hambre "te hace cometer locuras". Sobre el inminente castigo que le pondrían, ambos coinciden en que echarla del programa arruinaría el espectáculo: "la expulsión es demasiado", comenta Alberto, sugiriendo que obligarla a cocinar para todos sus compañeros sería un castigo mucho más justo y atractivo para la audiencia.

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El dardo demoledor de la madre de Claudia

Quien también ha salido a dar la cara en este momento tan tenso es Julia, la madre de Claudia. La defensora no solo considera "muy poco lógico" que echen a su hija, argumentando que "tendrían que haber expulsado anteriormente a otras personas" por diversas cuestiones, sino que ha comentado otra gran trama, la ruptura de la amistad entre su hija y Almudena. Julia ha lanzado un dardo a la examiga de Claudia alegrándose por lo que ha pasado: "Gracias para que se haya dado a conocer tan pronto", expresa, confiando en que su hija sabrá salir de esta y crecerse.

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De endiosada a villana: Almudena y la salida de Toni Elías

Pero el salseo no acaba aquí, Kiko y Alberto también han hablado sobre los últimos giros del reality, empezando por la expulsión de Toni Elías, con la que están de acuerdo por no dar mucha trama, "la audiencia ha estado acertada". Sin embargo, les lanzamos otra pregunta: ¿ha pasado Almudena de ser la gran favorita a la villana? Alberto crítica duramente su actitud señalando que se dedica a "victimizarse y estar todo el día llorando", pero Kiko va un paso más allá y lanza otra indirecta: "Llegó muy endiosada". Aunque ambos reconocen que el comentadísimo gesto de alimentar a Darío le "salió del corazón", uno de ellos corona a su rival como la verdadera reina de esta edición de 'Supervivientes'

Dale play al vídeo y no te pierdas todos los detalles que nos han comentado estos exconcursantes.