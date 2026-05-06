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Ingrid Betancor responde a las críticas recibidas y hace balance de su concurso: "Soy bastante honesta"

Ingrid Betancor responde a las críticas recibidas y hace balance de su concurso
Así ha hecho balance de su paso por Honduras. Telecinco
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Ingrid Betancor aterrizó en 'Supervivientes 2026' como uno de los perfiles menos televisivos del casting, pero acabó dejando una huella marcada por su sinceridad, su capacidad de adaptación y el desgaste emocional que sufrió en la recta final del reality. La periodista y creadora de contenido canaria, casada con el exfutbolista Ibai Gómez, llegó a Honduras asegurando que quería ponerse “a prueba” y demostrar que podía superar cualquier límite.

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Su concurso estuvo lleno de contrastes: desde victorias en pruebas y momentos de liderazgo hasta episodios de agotamiento físico y mental derivados de las durísimas condiciones en los Cayos Cochinos. Ingrid fue además una de las protagonistas de algunas de las tramas más intensas de la convivencia, especialmente tras sus rifirrafes con Nagore o Claudia o las tensiones derivadas del hambre y las nominaciones.

El peso de la distancia con sus hijos terminó condicionando su concurso

En esta entrevista que ha concedido en exclusiva para esta web y tras abandonar definitivamente el programa al ser la sexta expulsada, Ingrid reconoce que el gran problema de su experiencia no fue el hambre ni las pruebas físicas, sino la angustia emocional que sintió al separarse de sus hijos durante tantos días.

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La exconcursante admite que llegó un momento en el que era incapaz de mantener la mente dentro del concurso: “Cada día era como un sufrimiento”, explica al recordar cómo evitaba incluso pensar en el reencuentro con sus hijos porque terminaba derrumbándose emocionalmente.

Mi cabeza me jugó una mala pasada

Ese desgaste fue especialmente visible en las últimas semanas del reality, coincidiendo además con varios momentos límite en Honduras, como el temporal que afectó a los concursantes o su enfrentamiento con la organización después de saltarse el perímetro de seguridad en un momento de ansiedad y desesperación provocado por la lluvia y el frío.

La lluvia, las fobias y el aprendizaje personal

Aunque reconoce que no llegó a la final por una cuestión mental, Ingrid insiste en que abandona el concurso “feliz” y con un aprendizaje vital enorme. De hecho, asegura que ha descubierto una fortaleza que desconocía y que incluso ha conseguido superar algunas de sus fobias, como el miedo a las cucarachas.

La periodista también deja una reflexión muy comentada sobre las condiciones extremas del formato, asegurando que “la lluvia es peor que el hambre”, porque convierte la convivencia y la supervivencia en algo todavía más duro.

Su relación con los compañeros y su claro favorito

Pese a los conflictos vividos en Honduras, Ingrid asegura que no guarda rencor a prácticamente ninguno de sus compañeros. La única excepción es Gaby, con quien reconoce que no volvería a convivir porque “chocaban muchísimo”.

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También niega ser una “falsa o mentirosa”, dos calificativos que algunos colaboradores y concursantes utilizaron para definirla durante el concurso. Ingrid defiende que siempre se mostró tal y como es y lamenta que el espectador solo vea “un 2%” de todo lo que ocurre realmente en la playa.

Sobre el ganador ideal de esta edición, la canaria no tiene dudas: apuesta por un concursante al que define como “completísimo”, optimista y fundamental para mantener el buen ambiente dentro de la convivencia.

¡Dale al play para ver la entrevista al completo!

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