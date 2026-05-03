Anita Williams, Yulen Pereira, Miri Pérez-Cabrero, Alexia Rivas y Marta López han repasado su mejor momento en 'Supervivientes' y las estrategias que seguían para las pruebas

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‘Supervivientes 2026’ ha vuelto a demostrar por qué está considerado uno de los realities más duros de la televisión. Más allá del espectáculo, la experiencia en Honduras somete a los concursantes a una combinación extrema de hambre, convivencia forzada y pruebas físicas que les ponen al límite y que acaban pasando factura tanto al cuerpo como a la mente.

Las condiciones son, de partida, hostiles: dormir en la arena, soportar tormentas tropicales, convivir con insectos y mantener el fuego constantemente vigilado forman parte del día a día. A esto se suma una dieta mínima —apenas unos gramos de arroz y pescado al día— que empuja al organismo a una situación límite y provoca irritabilidad y desgaste físico acelerado, por eso no es extraño que el hambre se convierta en uno de los grandes protagonistas de cada edición.

Sin embargo, no todo es físico. La convivencia es, para muchos, el verdadero campo de batalla. Las tensiones, los conflictos y la falta de intimidad generan un cóctel explosivo que puede “volver loca la cabeza”, como reconocen algunos exconcursantes, que destacan que vivir las 24 horas con los mismos compañeros sin escapatoria intensifica cualquier roce. Las discusiones, alianzas y traiciones forman parte de una dinámica que evoluciona constantemente y que este año ha vuelto a dejar enfrentamientos muy duros entre participantes como el que protagonizaron Gerard y Claudia.

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¿Cuál es el mejor recuerdo que guardan los exconcursantes?

Anita Williams, Yulen Pereira, Miri Pérez-Cabrero, Alexia Rivas y Marta López, todos ellos tienen algo en común y es que han podido vivir la experiencia que supone ser concursante de 'Supervivientes'. Momentos malos, buenos y algunos muy emotivos han quedado recogidos en sus memorias para siempre y, desde esta web, les hemos pedido que nos digan el mejor de ellos y lo hemos acompañado de imágenes y vídeos de la hemeroteca. ¡Dale al play!

Las estrategias y la importancia del fuego para los exconcursantes de 'Supervivientes'

A todo ello se suman las pruebas, otro de los pilares del programa. Retos como la exigente apnea —donde los concursantes deben aguantar varios minutos bajo el agua— o estructuras extremas como la temida “Noria Infernal” ponen a prueba la resistencia física y mental, llegando incluso a provocar momentos de auténtica angustia en directo. Ganar no solo significa inmunidad o recompensa: también es una cuestión de supervivencia dentro del concurso.

En este contexto, los colaboradores y exconcursantes de otras ediciones - como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - han reflexionado sobre cómo se afrontan estos desafíos. Anita Williams lo tiene claro: antes de cada prueba, su objetivo era “intentar ganar siempre” y hacerlo mejor que sus compañeros, dejando en segundo plano incluso el riesgo físico. También valora positivamente los giros en las nominaciones, que introducen nuevas estrategias en el juego, y lanza una advertencia clave: en la isla, más importante que hacer fuego es saber conservarlo.

Por su parte, Miri Pérez-Cabrero aporta una visión más introspectiva: asegura que, en su caso, las pruebas eran una lucha interna, más contra sus propios pensamientos que contra el resto de concursantes. Yulen Pereira, en cambio, encontraba su motivación en el exterior, pensando en su familia y en el apoyo recibido desde casa como impulso para superar cada reto.

Todos ellos nos han explicado también qué tres formas hay de hacer fuego: ¡dale al play!