Una bronca de Gerard con Maica y Claudia obliga a intervenir a Sandra Barneda y acaba con un concursante afectado: “Tenéis incontinencia verbal"
La presentadora ha dado hasta tres toques atención: así ha ocurrido todo
¡Comienza la semana de la unificación en 'Supervivientes 2026'!: descubre todos los detalles
Maica y Gerard han protagonizado en pleno directo de 'Supervivientes' una nueva bronca que ha revolucionado por completo la palapa, generando alguna que otra reacción inesperada en algún concursante y con Sandra Barneda obligada a intervenir, tras sucesivos toques de atención y más de una vez pidiéndoles que hablasen por turnos, puesto que desde casa no se entendía lo que estaban diciendo.
Todo ha llegado después de un cruce de reproches entre Claudia y Gerard, llamándose "provocador" y elevando el tono de voz en diversas ocasiones. Y es que según Claudia, Gerard "juega muy sucio": "Es un víctima y solo le importa quedar bien". Gerard Arias, por su parte, ha comentado que toda esta situación "le entristece": "Desde que me despierto a primera hora de la mañana ya tienes que estar con las uñas afiladas".
Además, Gerard ha vertido una acusación sobre Claudia asegurando que esta "le quemó un dedo" en un momento dado en la playa después de que esta le quitase una sartén con agua hirviendo en donde estaba cocinando: "Invadió mi espacio. Tuvo que venir el equipo médico y me tuvo que estar atendiendo". Según ha dicho Sandra Barneda más adelante, el equpo médico llegó y le dijo a Gerard "que no tenía nada", recomendándole que se podía echar una pomada en caso de que fuera necesario.
Sandra Barneda se ve obligada a intervenir
Cada vez han ido subiendo más el tono de volumen y Sandra Barneda ha intervenido: "Chicos, de verdad, es imposible. Ni uno ni otro, os interrumpís continuamente".
Maica ha entrado en pleno debate para opinar al respecto, tildando de lo que acaba de decir Gerard como de "juego sucio": "No lo voy a permitir, y menos para dejar mal a una persona". En plenas palabras de Maica, Gerard y Claudia se han puesto a hablar y Sandra Barneda ha vuelto a abrirse paso: "¡Por favor! ¡Silencio! Tenéis incontinencia verbal y muy poca educación por parte de los dos. Están subiendo los decibelios de una manera terribe".
Tras estas palabras de la presentadora, Sandra Barneda le ha preguntado a Soto cómo está llevando todas estas broncas -y en concreto esta última- entre Gerard y Claudia: "Mal, lo llevo mal. Estoy francamente incómodo. No estoy acostumbrado a esto... creo que no hay necesidad de llegar a este tipo de tensión, sinceramente". Una vez más, Gerard, Claudia y Maica se han puesto a hablar uno por encima del otro y Sandra Barneda ha desistido: "Es imposible".