Antía Troncoso 11 MAY 2026 - 00:34h.

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Las nominaciones cruzadas de la última gala han provocado una huracán en los Cayos Cochinos, sobre todo, por la decisión de Alvar de nominar, como líder de su equipo, a Aratz de manera directa. Un movimiento que ha sorprendido especialmente a Alba Paul, quien no tardó en recriminárselo. Por su parte, Nagore se mostró muy crítica con Alvar y llegó a asegurar que había una razón oculta detrás de su nominación. Esta noche, hemos descubierto a qué se refería la concursante.

Alvar vive un momento crítico en su concurso. El superviviente se siente solo después de que Nagore le dejase la semana pasada contra las cuerdas al sacar a la luz sus críticas hacia sus compañeros, en concreto, hacía Ivonne Reyes, con quien el concursante mantenía una estrecha amistad.

Pero la cosa no quedó solo aquí, sino que su nominación a Aratz hizo que sus compañeros se pusiesen totalmente en su contra. En la playa, Nagore, muy enfadada por, según ella, "la falta de sinceridad del concursante", le lanzó un ultimátum: "¿Por qué no has nominado a Claudia? Cuéntalo, sino lo contaré yo. La verdad saldrá a la luz".

La razón oculta de la nominación de Alvar a Aratz, según Nagore

Esta noche, Sandra le ha preguntado directamente a Nagore por la supuesta razón oculta de Alvar, después de que este confesase que su nominación a Aratz se debía a que lo ve como un rival fuerte. "No es ese el motivo. No ha votado a Claudia por otro motivo muy distinto, porque el sí ha puesto verde en varias ocasiones a Claudia, mientras que siempre ha hablado de Aratz como magnífico superviviente, pero algo sucedió", ha adelantado Nagore.

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Esta palabras han sorprendido a Claudia, que no se esperaba que Alvar la criticase a sus espaldas: "Estoy flipando, cuando hemos convivido me sentía súper bien contigo, yo no he dicho ni una mala palabra de ti. Pensaba que no me habías nominado por eso". "Siempre he dicho que tienes un corazón enorme, pero a veces se te va la olla", ha explicado Alvar.

Tras esto, Nagore ha destapado la razón oculta: "Tuvimos una conversación y y te dije que después de la visita de tu madre las cosas cambiaron". Seguidamente, ha desvelado las directrices que, según ella, le dio a Alvar su madre: "Te dijo de Nagore no te fíes, Claudia arrímate porque tiene mucho apoyo y está gustando mucho".

Alvar responde a la acusación de Nagore: "Fue la punta de la pirámide"

Ante la acusación de su Nagore sobre las supuestas directrices de su madre, Alvar ha respondido con gran sinceridad: "La razón es porque he cambiado, lo de mi madre fue la punta de la pirámide. El concurso me pudo y me puse en modo concursante, pero yo desde principio nunca vine con esa mentalidad. He estado rayado, ausente y descontado. De hecho he pedido perdón a mi equipo varias veces".

El mejor recuerdo de 'Supervivientes' de los exconcursantes

Anita Williams, Yulen Pereira, Miri Pérez-Cabrero, Alexia Rivas y Marta López, todos ellos tienen algo en común y es que han podido vivir la experiencia que supone ser concursante de 'Supervivientes'. Momentos malos, buenos y algunos muy emotivos han quedado recogidos en sus memorias para siempre y, desde esta web, les hemos pedido que nos digan el mejor de ellos. ¡No te lo pierdas!