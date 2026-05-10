Antía Troncoso 10 MAY 2026 - 22:28h.

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La amistad entre Ivonne Reyes y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo ha explotado por todos los aires. Los concursantes vivieron el pasado jueves un momento de fuerte tensión cuando Nagore Robles dejó entre las cuerdas a Alvar al sacar a la luz las críticas de este hacía sus compañeros. En la media hora exclusiva en Mediaset Infinity, previa a la emisión de 'Supervivientes. Conexión Honduras', los colaboradores se posicionan y Sandra Barneda deja clara su opinión al respecto.

Todo comenzó después de que Nagore Robles confesara en la palapa durante la gala del jueves que había dejado de confiar en Alvar después de que este le dijese a Ivonne Reyes que quizá era un buen momento para marcharse de Honduras. A la venezolana este comentario por parte de quien era su amigo le sentó bastante mal, motivo por el cual se lo contó a Nagore.

“Esta vez me dejó bastante desconcertada. Quería la opinión de Nagore porque me fastidió bastante”, explicó Ivonne. Y es que la venezolana ha sentido las palabras de Alvar como una traición: "Ya no me fío de él, veo que vas directo a ganar, te veo muy estratega en todos los sentidos”. Nagore, en defensa de Ivonne, saltó contra Alvar, protagonizando una discusión de alto voltaje.

La opinión de Sandra Barneda en el conflicto de Ivonne y Alvar

Esta noche en el plató, los colaboradores y exconcursantes se han posicionado. Marta Peñate cree que ha sido todo una estrategia de Ivonne Reyes: "Le ha comido la cabeza a Nagore, para que salte ella". Por su parte, Jaime Astrain ha comentado que ahora, sin Ivonne, Alvar esta totalmente solo: "No sé si es por torpe o por demasiado estratega, estoy en esa línea".

Era entonces, cuando Sandra Barneda ha dado su opinión. Unas palabras con las que la presentadora ha ido un paso más allá, reflexionando sobre las claves de 'Supervivientes' en estas alturas del concurso: "En este punto no sirve no mojarse. Ahora toca que se muestren tal y como son, que muestren sus cartas sea quien sea, que diga lo que piensan. No pasa nada"

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"Si Alvar le ha recomendado a Ivonne eso e Ivonne lo ha hablado y no están de acuerdo, que salga en palapa y que sea el público quien les nomine y diga hasta aquí", ha dicho de forma contundente la presentadora.