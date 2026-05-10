Maica Benedicto desvela su gran logro gracias a su paso por 'Supervivientes 2026': "Me da mucha tranquilidad"

Ana Carrillo 10 MAY 2026 - 11:00h.

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Muchos concursantes que han pasado por 'Supervivientes' han afirmado que sus vidas han cambiado de forma radical a raíz de sus días en los Cayos Cochinos viviendo una experiencia única, en la que han aprendido a valorar muchas cosas que en su día a día en España no aprecian en exceso.

Maica Benedicto ha reflexionado acerca del objetivo que se marcó antes de viajar a Honduras y que considera que está logrando durante su paso por el concurso, que ya ha superado los 60 días gracias al apoyo del público cuando ha estado nominada.

La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO' ha revelado que su reto personal era "salir del bucle constante" de preocupaciones que marcaba sus días: "El bucle de si estoy bien, si estoy sana, si me va a pasar esto... Con mi sintomatología de preocupación creo que lo estoy consiguiendo en gran parte".

"Me da mucha tranquilidad", ha afirmado la murciana al pensar en que ha conseguido reducir el volumen de sus preocupaciones al darse cuenta, con el paso de los días, que es perfectamente capaz de mantenerse bien en la aventura: "Al final compruebo que no me pasa nada y que estoy sana".

Sus explicaciones al completo las tienes en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!