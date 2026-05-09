Ana Carrillo 09 MAY 2026 - 10:00h.

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Los concursantes de 'Supervivientes 2026' llevan más de dos meses viviendo en los Cayos Cochinos, por lo que han podido reflexionar acerca de los objetivos que se marcaron antes de iniciar la aventura y valorar si consideran que los han cumplido y en qué medida lo han hecho. Los habitantes de Playa Derrota se han sincerado en los vídeos que encuentras en este artículo.

Claudia Chacón

En el vídeo que encabeza el artículo, Claudia Chacón explica que la aventura le ha "venido genial" porque le ha permitido cumplir su objetivo, que era "dejar de controlar absolutamente todo". Pero esa no es la única meta que se marcó la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que cree que también ha logrado abandonar la preocupación constante que sentía "por todo y por todos".

José Manuel Soto

El cantante ha explicado que todavía no ha podido cumplir su objetivo porque es llegar al día 14 de mayo e Honduras como concursante: "Es una fecha para mí simbólica que es cuando empieza el Rocío, que es la gran fiesta nuestra; pensé que sería suficiente porque serían dos meses y medio y esto es duro y yo soy una persona mayor".

José Manuel Soto ha confesado que, ahora que está tan cerca de lograr su objetivo, cree que le gustaría ampliarlo y llegar a la final: "Ya que estamos aquí es una pena perderse el final, tengo ganas de ver qué pasa porque creo que habrá cambios y momentos excitantes y me gustaría vivirlos".

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Borja Silva

El novio de Almudena Porras ha revelado que no se marcó ningún objetivo. La razón es que solo pensó en que iba a cumplir el sueño de su abuela, que era muy fan del programa, cuando le ofrecieron la posibilidad de unirse al casting: "Simplemente vine a vivir la experiencia y a disfrutarla".

Aunque no se marcó ninguna meta, admite haberse superado y haberse "dado cuenta de muchas cosas" que en España "ni se planteaba", por lo que cree que esos son los grandes logros que se lleva de 'Supervivientes 2026'.

Gerard Arias

"Mi objetivo al llegar aquí era demostrar que soy un gran superviviente y creo que lo he hecho", ha comenzado diciendo Gerard en su vídeo, que ha añadido que considera que también ha logrado demostrar que le hace "muy feliz cuidar de la gente".

Aratz Lakuntza

El atleta ha recordado que su principal objetivo era lograr el récord en collares de líder: "Ya llevo cinco, ese objetivo está más que cumplido". También ha desvelado que no quería que la aventura le cambiase, pero que, ante todo, su principal meta es convertirse en el ganador de 'Supervivientes 2026'.

Maica Benedicto

La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO' ha explicado que se propuso "un reto", que era "salir del bucle constante" de su "sintomatología de comprobación" y que cree que está logrando: "Al final ver que estoy sana y que no me pasa nada es algo que me da mucha tranquilidad".

"Y el no preocuparme constantemente por todo sin que haya pasado, ¡todo está bien y a vivir el presente!", ha añadido Maica Benedicto.