Lara Guerra 08 MAY 2026 - 02:50h.

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Si por algo ha destacado Marisa Jara en 'Supervivientes 2026' son sus preciadas historias con famosos como Leonardo Di Caprio, George Clooney o la última que ha revelado sobre Naomi Campbell.

Llega la noche al reality y los concursantes aprovechan para hacer multitud de confesiones. Marisa Jara ha querido compartir el día que Naomi Campbell le invitó a su cumpleaños y terminó rompiendo sus queridos vestidos: "En su cumpleaños me invitó uno de mis mejores amigos de aquella época y pensé 'planazo', total que se celebraba al mismo tiempo que el de un piloto del cual estaba locamente enamorada. Cuando viene me lo presenta y me quedé hablando con él".

Marisa Jara: "Vino a mí como una pantera para decirme que me fuera"

Además, asegura que "se puso celosa y me vino como una pantera y me dijo que fuese. En ese momento me agarra fuerte, me mete dentro de la casa, me pega un empujón y me deja encerrada dentro del cuarto. Empecé a pegar a la puerta y nadie me abría la puerta"

Y sin dudarlo, al no conseguir salir del cuarto por la puerta, la modelo se vengó y después se lanzó por la ventana: "Vi sus vestidos de marca y rompí las cremalleras, le tiré los zapatos y me fui por la ventana. Empecé a pelearme con ella y vino el chico para que fuese al yate, nos tomamos algo...la otra se quedó flipando. No me la he vuelto a encontrar, pero ahora mismo le pongo la cabeza en la olla", comenta entre risas. Por último detalla a Jorge Javier que cree que "ni de pequeña mis padres me han encerrado en una habitación".

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