Patricia Fernández 11 MAY 2026 - 03:05h.

Así han sido las últimas nominaciones divididas por playas porque ¡esta semana llega la unificación a 'Supervivientes 2026'

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En una noche llena de sorpresas para los concursantes de 'Supervivientes 2026' con una expulsión que no se esperaban, llegaban unas nominaciones que, aunque no lo saben son las últimas que iban a hacer separados en dos playas porque ¡ha comenzado la semana de la unificación!

Al comienzo de la noche, el juego de localización marcaba que iba a haber un cambio de playas y 'Playa derrota', al proclamarse vencedor de la prueba eligiese cambiarse a 'Victoria', algo que les hacía estallar de felicidad.

Además, antes de irse de Honduras, como el resto de expulsados, Nagore Robles iba a poder dar el último voto para uno de sus compañeros, pero antes Sandra Barneda le explicaba lo ocurrido en la disputa por el juego de líder: "Puedes nominar a quién quieras, excepto a Maica, que es la única líder esta semana". La que se lo daba a Alvar Seguí.

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Y, es que, durante la prueba disputada por 'Playa derrota', Alvar Seguí, Almudena Porras y Alba Paul, los últimos que se quedaban en la prueba no seguían las indicaciones del equipo y María Lamela les comunicaba la decisión: "Estáis los tres apoyados en la estructura, os lo hemos repetido desde el principio, por lo tanto esta semana el líder queda desierto por incumplir las normas del programa".

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Así han sido las nominaciones de 'Playa victoria'

José Manuel Soto: nomino a Claudia.

Borja Silva: nomino a Soto, no tengo nada en contra de él, es para mí es una persona importante, pero tengo mis razones.

Gerard Arias: nomino a Claudia, lo tenía clarísimo.

Aratz Lakunza: voy a nominar también a Claudia.

Claudia Chacón: voy a ser sincera, lo voy a hacer un poco por estrategia, a ver si pudiera salvarme y por eso voy a decir a Soto.

Sandra Barneda les comunicaba que la nominada del grupo es Claudia y Maica tenía que dar el nombre de su nominado directo: "Nomino a Aratz".

Las nominaciones de 'Playa derrota'

Alba Paul: sabiendo que tienen que salir dos personas voy a nominar a Almudena.

Almudena Porras: nomino a Alvar.

Alvar Seguí: nomino a Almudena.

Darío Linero: nomino a Alba.

Ivonne Reyes: nomino a Alvar.

Como 'Playa derrota' se quedaba sin líder esta semana, dos eran los nominados que salían de las votaciones del grupo, lo que les contaba Sandra Barneda: "Los nominados son Alvar y Almudena".

La lista definitiva de nominados de esta semana

Por tanto, los nominados de esta semana en 'Supervivientes 2026' son Claudia Chacón, Aratz Lakunza, Almudena Porras y Alvar Seguí: ¡ya puedes salvar a tu favorito a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!

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