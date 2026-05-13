Lara Guerra 13 MAY 2026 - 23:49h.

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Lucas se enfrenta a una de las hogueras más complicadas al descubrir a través de imágenes cómo su pareja, Yuli, le es infiel con su tentador favorito, Óscar. Tras esto, se ha sincerado como nunca con Sandra Barneda y el resto de sus compañeros sobre la gran decepción que siente.

Ya pudimos ver como Yuli y Óscar se iban conociendo cada vez más en 'Villa Deseo'. Desde su entrada junto a Lucas en 'La isla de las tentaciones 10', la argentina no dudaba bajo ningún concepto que llegaba al reality para comprobar como se comportaba su pareja con las solteras al estar sin ella delante. Sin embargo, lo que no se esperaba es que fuese ella la primera en caer.

Lucas quedaba satisfecho en la pasada hoguera. donde no solo restaba importancia a los juegos sino que también a la confianza en sus actitudes con Óscar. Sin embargo, todo cambiaba en esta nueva noche de visionado de imágenes: "Si confía más en él que en mi se puede dejar llevar, no me gustan sus comentarios. Yo intento darle seguridad, pero con estos comentarios...deja mucho que desear. Creo que Yuli desconfía de mi y eso hace que sienta miedo y diga este tipo de palabras".

Lucas ve a Yuli saltarse todos los límites

Ante todo deja claro que con esto se está dando cuenta de la persona que tiene a su lado y también en la clase de hombre que se está convirtiendo. Y es que él mismo dudaba de como podía actuar, pero "estoy siendo un señor, yo la estoy respetando en todo. Veo cosas de mi pareja que no he visto antes".

Lucas asegura que la vida es así, pero confiesa que se le ha roto el corazón y que "estoy destrozado". Sin embargo, con una leve sonrisa le explica a Sandra que "no sabe el hombre que se ha perdido, pero volverá".