'Supervivientes 2026': Gala 11 (14/05/26), completa

Supervivientes 15 MAY 2026 - 07:53h.

Compartir







Llega uno de los momentos más icónicos y, a la vez, más ansiados la aventura: la unificación de los equipos Playa Victoria y Playa Derrota en Playa Conquista, momento que descubrirán participando en un espectacular juego: 'La conquista de la victoria’. Además, tras la salvación de Claudia, Almudena, Alvar y Aratz conocerán la decisión de la audiencia sobre la expulsión definitiva de uno de ellos.