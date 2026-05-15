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'Supervivientes 2026': Gala 11 (14/05/26), completa

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Gala 11 Supervivientes 2026 Gala 11. telecinco.es
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Llega uno de los momentos más icónicos y, a la vez, más ansiados la aventura: la unificación de los equipos Playa Victoria y Playa Derrota en Playa Conquista, momento que descubrirán participando en un espectacular juego: 'La conquista de la victoria’. Además, tras la salvación de Claudia, Almudena, Alvar y Aratz conocerán la decisión de la audiencia sobre la expulsión definitiva de uno de ellos. 

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