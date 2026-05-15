Patricia Fernández 15 MAY 2026 - 03:24h.

Los concursantes, ya unificados en 'Playa Conquista', han nominado entre todos sus compañeros

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La unificación llegaba a 'Supervivientes 2026' y con ello todos los concursantes ya forman parte del mismo equipo, 'Playa Victoria', lo que significa que los concursantes ya han podido nominar a todos los supervivientes que siguen en Honduras, excepto a Ivonne Reyes que tras una gran actuación en el 'juego de líder' conseguía el primer collar de esta nueva etapa en la aventura.

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Durante la gala se vivían momentos de lo más complicados, en especial el de la expulsión. Almudena se mostraba completamente rota de tener que marcharse de esta experiencia que, como ella misma confesaba, tanto le ha enseñado, pero antes tenía una misión más, podía dar un punto a un compañero antes de marcharse de Honduras y, pese a las dudas, terminaba decidiendo dárselo a Gerard”. Y tras esto, comenzaban las nominaciones:

Así han sido las primeras nominaciones de 'Playa Conquista'

Gerard Arias: nomino a Alvar.

José Manuel Soto: nomino a Claudia.

Darío Linero: nomino a Maica.

Claudia Chacón: nomino a Aratz.

Borja Silva: nomino a Alba.

Maica Benedicto: nomino a Aratz.

Alba Paul: nomino a Alvar.

Aratz Lakunza: nomino a Claudia.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo: nomino a Aratz.

Después de las votaciones de todos los concursantes, Jorge Javier Vázquez les comunicaba lo que habían decidido como grupo: “Tenemos tres nominados de grupo: Aratz, también Alvar y Claudia”. Y tras esto, Ivonne Reyes, como líder nominaba de forma directa a Gerard Arias. A lo que reaccionaba el presentador: "Menudos nominados... pedazo de semana que vamos a vivir en 'Supervivientes". Y María Lamela apuntaba algo: "Muy emocionante es esta nominación".

La lista definitiva de nominados de esta semana

Por tanto, los nominados de esta semana son Aratz Lakunza, Alvar Seguí, Claudia Chacón y Gerard Arias: ¡ya puedes salvar a tu favorito con tu voto a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!