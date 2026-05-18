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Shock entre los supervivientes al descubrir el nuevo aspecto de sus compañeros y sus penitencias: "Madre mía"

Shock entre los supervivientes al descubrir el nuevo aspecto de sus compañeros y sus penitencias: "Madre mía"
Maica Benedicto reacciona al ver el nuevo 'look' de sus compañeros.. Telecinco.es
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'La mesa de las tentaciones' llegaba para algunos concursantes durante la noche de 'Supervivientes: Conexión Honduras': Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Darío Linero, Alba Paul, Aratz Lakunza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo iban a enfrentarse a duros dilemas a cambio de recompensas: desde radicales cambios de 'look' a no disputar el próximo collar de líder. Y esto generaba 'shock' en el resto de sus compañeros cuando se enteraban de las decisiones que algunos de ellos habían tomado.

Ivonne Reyes, muy nerviosa al cortarse el pelo: su cambio de 'look' en 'la mesa de las tentaciones'
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Maica Benedicto, Gerard Arias, José Manuel Soto y Borja Silva, que se enfrentarán a estos dilemas el próximo martes en 'Tierra de nadie', no tenían ni idea de lo que estaba pasando. María Lamela les daba paso al final de la noche a 'la mesa de las tentaciones', donde sus compañeros habían vivido momentos de muchas dudas y se quedaban a cuadros.

Mientras Claudia, después de cortarse el pelo 20 centímetros, pudiera cortárselo "al máximo" para poder hablar con su novio, la presentadora daba paso a sus compañeros y Maica Benedicto era incapaz de contener sus primeras impresiones. Con la boca abierta y entre gritos, se acercaba a una Claudia que le contaba la situación: "No sabes lo que ha pasado". Aunque la concursante quería dejarle claro a Claudia que "está guapa".

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Pero no era Maica la única, el resto entraban descolocados al no saber lo que estaba pasando y no podían evitar la risa al ver la nueva imagen de algunos de sus compañeros o alucinaban al saber los retos a los que se habían enfrentado, desde un Alvar sin su bigote o un Aratz anclado a una bola gigante muy pesada.

Alvar se enfrenta a 'la mesa de las tentaciones': se quita el bigote y se corta el pelo
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Pero serán ellos los que se enfrenten el próximo martes en 'Supervivientes: Tierra de nadie' con Ion Aramendi a esta 'mesa de las tentaciones' y además, Claudia Chacón decidirá si se corta al máximo pelo para tener noticias de su pareja: no te lo puedes perder.

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