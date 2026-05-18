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Mesa de las tentaciones de 'Supervivientes'

Darío protagoniza un lacrimógeno reencuentro con su madre tras raparse como "nunca antes" en la Mesa de las Tentaciones: "Perdóname por todo"

Darío protagoniza un lacrimógeno reencuentro con su madre tras raparse “como nunca” en la Mesa de las Tentaciones: "Hasta el fin del mundo"
Darío protagoniza en 'Supervivientes' un lacrimógeno reencuentro con su madre. telecinco.es
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La Mesa de las Tentaciones ha llegado a 'Supervivientes 2026' tras más de 70 días de convivencia en Honduras, llenándose de momentazos y retos que han puesto a los concursantes completamente al límite a cambio de regalos espectaculares. Darío Linero ha sido una prueba clara de ello, quien por raparse entero y llevar una peluca hasta la próxima gala del jueves... ¡ha podido ver a su madre! En lo que ha sido un reencuentro muy emotivo con Loli, la persona para él más importante y que, al verla, el concursante no ha podido parar y parar de llorar.

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