Pedro Jiménez 18 MAY 2026 - 01:13h.

El ex de 'La isla de las tentaciones 9' ha comenzado cortándose el pelo 'a la mitad' y ha acabado rapándose al cero... ¡y con una peluca!

La increíble persecución de un tiburón a una mantarraya a pocos metros de Gerard, Darío y Alvar: "Lo mejor que he visto nunca"

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La Mesa de las Tentaciones ha llegado a 'Supervivientes 2026' tras más de 70 días de convivencia en Honduras, llenándose de momentazos y retos que han puesto a los concursantes completamente al límite a cambio de regalos espectaculares. Darío Linero ha sido una prueba clara de ello, quien por raparse entero y llevar una peluca hasta la próxima gala del jueves... ¡ha podido ver a su madre! En lo que ha sido un reencuentro muy emotivo con Loli, la persona para él más importante y que, al verla, el concursante no ha podido parar y parar de llorar.