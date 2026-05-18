Patricia Fernández 18 MAY 2026 - 02:57h.

Los tres supervivientes han decidido cortarse el pelo para poder recibir recompensas en 'la mesa de las tentaciones'

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'La mesa de las tentaciones' llegaba a 'Supervivientes: Conexión Honduras', donde los concursantes iban a tener que enfrentarse a complicados dilemas, recompensas a cambio de penitencias, entre las que había algunos cambios de 'look', los que iban a experimentar Claudia Chacón, Alvar Seguí e Ivonne Reyes.

Claudia Chacón, en el mismo día de su cumpleaños, iba a tener una porción de tarta de chocolate como regalo, pero si quería conseguir un trozo mucho más grande iba a tener que cortarse el pelo diez centímetros, lo que le iba a generar muchas dudas, pero también iba a provocar en ella una emocionante reflexión:

"Lo voy a hacer, no solo por la tarta si no porque creo que una de las cosas que he aprendido aquí es que siempre he necesitado validación y la he buscado en mi físico, creo que es una manera de pensar en esa seguridad que quiero conseguir y transmitir, llegar más adelante no es por mi físico si no por mí. Lo que importa es lo que tenemos dentro, lo quiero hacer también por demostrarme que la seguridad está dentro".

Pero esto no se quedaba aquí, después de cortarse estos primeros diez centímetros de pelo, María Lamela le daba otra opción: "Te ofrezco cortarte diez más, veinte en total a cambio de esto". La que le mostraba una gran poción de lasaña y otra gran porción de pizza. Lo que le volvía a hacer tener dudas, pero aseguraba ser valiente y no dudaba en quitarse estos diez centímetros de pelo más: "Lo voy a hacer".

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Y le contaba el motivo por el que había decidido seguir para adelante a María mientras se lo cortaba, con un mensaje dirigido a la audiencia: "Jamás he sentido como este apoyo que estoy sintiendo, con el que me estáis haciendo llegar tan lejos. Lo hago por todos vosotros. No necesitamos la validación de nadie, me encantaría no quedarme con las ganas de nada y ya dije que venía a superarme". Sin poder contener las lágrimas al notarse su nueva melena.

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Ivonne se corta el pelo y servirá a Gerard a cambio de suculentas recompensas

Ivonne Reyes era otra de las que terminaba 'la mesa de las tentaciones' con un nuevo look, pero primero iba a enfrentarse a otro dilema. La concursante confesaba que "tiene mucha hambre" y no dudaba en coger la penitencia, 'estar a las órdenes de su nominado hasta el jueves', que en su caso era Gerard Arias.

Pero iba a tener que decidir entre más dilemas que iba a proponerle María Lamela. "Por unas tajadas con queso y doble de arepas te cortas veinte centímetros de tu pelo", le ofrecía la presentadora, algo con lo que la superviviente se mostraba dubitativa: "Voy a parecer un champiñón, es mucho, voy a estar horrorosa".

Aunque finalmente iba a terminar aceptando cortarse estos veinte centímetros de pelo y se sentaba en la silla para que María Lamela utilizase la tijera y se diera este cambio de 'look' en la concursante: "No lo he tenido tan corto en años, se me ha ido la pinza". Mientras se acordaba de sus seres queridos y Sandra Barneda le dedicaba unas palabras: "Piensa en todo lo que se va y todo lo que ganas. Eres una mujer nueva".

Alvar se quita el bigote y se corta el pelo en 'La mesa de las tentaciones'

El tercer cambio de 'look' de la noche era el de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. El primer dilema era el de afeitarse el bigote y era por un gran plato de lasaña. "Es una seña de identidad, el bigote lo llevaba mi abuelo y mi padre también", explicaba el concursante y, pese a pensárselo e intentar regatear, terminaba accediendo a este primer dilema: "Lo acepto".

Aunque todavía le quedaban más momentos de duda. Por un plato de huevos fritos con patatas, ahora tenía que cortarse quince centímetros de su pelo. "Me hace falta ya un corte de pelo, aunque mi fuerza y mi energía lo saco también de mis cabellos", entonaba el superviviente para acabar aceptando este trato.

Y un tercer dilema estaba para él, su cuaderno de viajero estaba para él en 'la mesa de las penitencias', el que iba a poder recuperar a cambio de que viviera hasta el jueves con un taparrabos, pero este se negaba y explicaba sus razones: "Sin nada con qué escribir es difícil, necesito muchas cosas para llenarlo. Encima es como un tanga de leopardo, no es un taparrabos".