Pedro Jiménez 18 MAY 2026 - 03:02h.

Alba Paul y Aratz Lakuntza aceptan dos retos finales en la Mesa de las Tentaciones muy pero que muy complicados: no te lo pierdas

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Sin duda, hay dos concursantes de 'Supervivientes 2026' que se han enfrentado a dos retos en la Mesa de las Tentaciones un tanto diferentes a los clásicos cambios de look... y, sobre todo, muy pero que muy complicados. Esos dos concursantes son Alba Paul y Aratz Lakuntza.

Por un lado, Alba Paul ha afrontado una última penitencia que ha pasado por bañarse un total de tres minutos en una piscina de hielo y, por otro, el reto final de Aratz consiste en estar atado a una enorme bola hasta la próxima gala del jueves (reto que ha aceptado a cambio de comida).

La "guerrera" Alba Paul

'Supervivientes' le ha ofrecido un espectacular pollo asado con patatas a la novia de Dulceida a cambio de perder la mitad de su saco. Alba no lo ha dudado y, automáticamente, ha quitado seis prendas de su saco para ganarse ese plato que tanto ha degustado en España y le va a servir de cara a su experiencia.

Pero las sorpresas para ella no han acabado: María Lemela le ha ofrecido esta vez una boloñesa (además del ya pollo con patatas que tenía) a cambio de perder, esta vez, su saco completo.

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Tras un momento de negocie entre Alba Paul y María Lamela, la concursante ha aceptado. Pero lejos de acabar ahí, María Lamela le ha sumado otro pollo con patatas a todo lo que ya tenía... ¡a cambio de que se cortara 10 centímetros de su pelo! Y no solo eso: la concursante se debía de bañar -además- en una piscina de agua muy fría si quería conseguir ese otro pollo. Alba Paul ha aceptado y ha procedido a cortarse el pelo esos 10 centímetros y, posteriormente, se ha pegado el baño en la piscina congelada.

Aratz se enfrenta a su reto más complicado

Otro concursante que se ha enfrentado a un reto muy complicado es Aratz Lakuntza. El atleta profesional ha tenido ante sus ojos unos espectaculares nachos -uno de sus platos favoritos- a cambio de vivir agarrado a una enorme bola muy difícil de mover hasta la gala del próximo jueves. "Es lo más bárbaro que hay", ha dicho Aratz.

El dilema para Aratz ha sido mayor cuando le han ofrecido un chuletón con patatas (aparte de los nachos), pero para eso, además de vivir amarrado a la bola, no podrá jugar la próxima prueba de líder. "Acepto", ha dicho el vasco, después de mucho pensárselo. "A ver, vente que vamos a ver cómo te aprisionamos a la bola", ha dicho María Lamela, que se ha encargado de atarle ella misma.