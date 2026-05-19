telecinco.es 19 MAY 2026 - 20:00h.

Los colaboradores analizan el paso de Almudena por el concurso tras su amarga salida a las puertas de la unificación y elijen su claro favorito del triángulo amoroso

La polémica por las no recompensas a Claudia y Maica: "Estáis quedando bastante mal"

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Han pasado ya casi ochenta días desde que los concursantes saltaron del helicóptero, y las extremas condiciones empiezan a pasar una gran factura en 'Supervivientes'. Tras más de dos meses de supervivencia, nominaciones y estrategias, por fin se ha producido el momento más esperado de la edición: la unificación. Sin embargo, la alegría no llega para todos, porque justo cuando las dos playas se fusionaban, Almudena se convertía en la expulsada por la audiencia, quedándose a las puertas de convivir con todo el grupo. Su salida ha abierto un debate entre los colaboradores, ¿ha sido la gran perdedora de la edición?

El veredicto sobre el concurso de Almudena

Para analizar este dramático adiós, hemos charlado con los colaboradores habituales para que nos cuenten su opinión. Leticia Requejo se muestra tajante y asegura que la expulsión de la superviviente era "más que necesaria", ya que para ella, la concursante "no se ha querido definir" frente a las cámaras: "Está mejor comentando aquí el concurso de su novio y su ex, que allí". Una visión completamente opuesta a la de Adriana Dorronsoro, quien considera que a la joven "le ha venido muy bien ese concurso para creer un poco más en ella" y pulir sus miedos.

Por su parte, Giovanna González reconoce que "intuíamos que entre todos los que había era la expulsada" ante unos rivales tan fuertes, aunque expresa que le dio rabia porque le hubiera gustado verla en la final. A pesar de todo, defiende que su imagen pública sigue intacta porque "ha sido muy sensata, ha tenido un trato muy cordial con todo el mundo".

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José María Almoguera lo tiene claro: "Perdedores no hay ninguno, porque cualquiera que haya estado ahí sabe lo duro que es". Eso sí, el colaborador señala uno de los grandes errores de Almudena: "Tendría que haber estado jugado más con Borja en pareja y les hubiera ido al mejor".

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El inesperado lavado de imagen

Pero hemos puesto en un aprieto a los colaboradores para que eligieran a su favorito ente el trío de Almudena, Borja y Darío. Algunas opiniones se centran en uno de los tres y comentan que "ha pegado un cambio de imagen bastante importante" respecto a la persona que vimos en 'La isla de las tentaciones', mientras que otros expresan que ese concursante "me caía fatal, lo veía muy prepotente y controlador, pero ahora en la isla lo estoy descubriendo".

¿Quieres saber a quién se refieren y qué colaborador lo sigue poniendo en lo más bajo de su lista? ¡Dale play al vídeo para no perderte nada!