telecinco.es 14 MAY 2026 - 20:00h.

Los familiares y amigos de los concursantes abren su corazón para expresar qué es lo que más echan de menos ellos, qué les dirían si los tuvieran delante y el motivo por el que están más orgullosos.

Los colaboradores de 'Supervivientes 2026' se mojan sobre todas las polémicas: estrategias, traiciones y amistades rotas

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Vivir 'Supervivientes' desde los Cayos Cochinos es un reto extremo, pero defender a tus seres queridos desde el plató en Madrid no se queda atrás. Semanas de asilamiento, hambre extrema y conflictos diarios pasan factura no solo a los concursantes, sino también a las familias que sufren con cada conexión. A medida que avanza el concurso, las ausencias pesan cada vez más y la impotencia de no poder abrazarles traspasa la pantalla, por eso, hemos querido hablar con los defensores para descubrir la cara más intima y emocional de la otra supervivencia: la que se vive desde casa.

Lágrimas, orgullo y el sufrimiento por los ataques en la playa

La distancia magnifica los sentimientos y cada defensor está viviendo la experiencia de una forma totalmente distinta. Para algunos, como Julia, madre de Claudia, la situación está siendo una auténtica montaña rusa, aunque nos cuenta que está orgullosa de que su hija "no se tire para atrás nunca" y que haya tenido el valor de enfrentarse a los castigos sin rendirse. "Que toda una playa vaya en contra de una niña...pues esto sí que no lo llevamos bien", comenta dolida.

Un contraste brutal con la visión de Sergi, amigo de Ivonne, quien respira aliviado tras el duro bajón inicial de la concursante y el verla "como una ave fénix" resurgiendo de sus cenizas, para él, es el mayor premio. Pero la melancolía también inunda a los familiares con los pequeños detalles del día a día, como "hacer tonterías con él" porque es un auténtico "personaje" o rebosar de energía y divertirse porque "no es loco, es que vive la vida con locura". ¿Qué sería lo primero que les dirían a sus defendidos si pudieran verlos?

De defensores a supervivientes

Y si apoyar desde las gradas es tan agotador...¿estarían dispuestos a abandonar el plató para ponerse el bañador y saltar del helicóptero? La sorpresa ha sido enorme: casi todos estarían dispuestos a hacer las maletas mañana mismo, aunque sus fobias podrían jugarles una muy mala pasada. Mientras uno de ellos asegura estar "en modo deportista a muerte" tras perder 30 kilos y confía ciegamente en su fuerza mental, otros tienen terrores que les paralizan. Creever, por ejemplo, nos cuenta que pagaría por ir, pero su kriptonita sería el mismísimo inicio del concurso porque nos delata que no sabe nadar. Un terror al agua que comparte con Sergi, a quien lanzarse del helicóptero le parece "terrorífico". ¿Qué extraños objetos personales se llevarían a la isla, o qué pruebas se les darían bien? Te adelantamos que algunos priorizarían un básico de belleza antes que una almohada.

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