La madre de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' ha defendido a su hija y cree que se han cruzado ciertas líneas rojas con ella

Los exconcursantes comentan el robo de Claudia y el castigo que pondrían: "La expulsión es demasiado"

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La tensión en ‘Supervivientes 2026’ sigue creciendo y uno de los focos principales del reality en las últimas semanas ha sido el conflicto entre Claudia y Almudena, una relación que parecía sólida al inicio de la aventura pero que ahora parece completamente rota. Las discusiones, los reproches y el aislamiento de Claudia dentro del grupo han acabado generando una enorme división entre los espectadores del programa, que observan cómo la concursante atraviesa uno de sus momentos más complicados en Honduras tras recibir un castigo histórico por parte de la organización.

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Todo estalló después de varias broncas en las que Claudia se sintió abandonada por algunos de sus compañeros, especialmente por Almudena, a quien consideraba una de sus principales apoyos dentro del concurso. Según se ha visto en las últimas galas, Claudia reprocha a su examiga no haber mostrado ni siquiera un gesto de complicidad cuando el resto del grupo cargaba contra ella. Para la concursante, el problema no era que Almudena la defendiera públicamente, sino que no percibió ninguna muestra de empatía en los momentos más delicados.

La madre de Claudia, muy decepcionada con Almudena

La situación se agravó aún más tras la polémica del supuesto robo de comida, una de las tramas más comentadas de la edición. Las sospechas sobre Claudia y la desaparición de una lata provocaron nuevas acusaciones dentro del grupo y aumentaron la presión sobre la concursante, que terminó protagonizando varios momentos de ansiedad y frustración ante las cámaras.

Ahora, Julia, madre de Claudia, ha roto su silencio en una entrevista que ha concedido en exclusiva para esta web - tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - en la que ha cargado duramente contra Almudena y contra la actitud general de los concursantes hacia su hija. La madre de la participante considera que existe un “ensañamiento” contra Claudia y cree que está siendo injustamente señalada por el grupo.

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“Creo que se ha cruzado muchísimas líneas con Claudia”, aseguró contundente. Según Julia, los compañeros de su hija actúan con una “mentalidad de grupo” que les impide entender el estado emocional de la concursante. “La mayoría dice una cosa y ellos siguen a la mayoría. No se ponen nunca a ver por qué Claudia está así”, afirmó.

Sobre la ruptura con Almudena, Julia fue especialmente sincera y dio la amistad por terminada. “Sí, por supuesto. Yo lo veo que está rota”, explicó, dejando caer además cierta decepción personal por la actitud de la concursante. Aunque evitó dirigirse directamente a ella, sí lanzó una frase demoledora: “Darle las gracias por la rapidez que ha tenido en darse a conocer y que mi hija se haya desilusionado”.

La madre de Claudia también defendió a su hija respecto a la polémica del robo de comida y consideró excesivo hablar de una posible expulsión disciplinaria. Además, insistió en que Claudia se encuentra emocionalmente muy afectada por la presión constante dentro del reality, aunque destacó su capacidad para “crecerse ante la adversidad”.

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