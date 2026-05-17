Jaime Astrain, Terelu Campos y Jessica Bueno analizan lo último que ha ocurrido con Maica y Claudia y explican la falta de privacidad que hay en Honduras

Los colaboradores de 'Supervivientes 2026' se mojan sobre todas las polémicas: estrategias, traiciones y amistades rotas

Compartir







La recta final con la unificación ya sobre la mesa está dejando algunos de los momentos más tensos de ‘Supervivientes 2026’. Jaime Astrain, Terelu Campos y Jessica Bueno han analizado desde fuera algunas de las dinámicas más polémicas del concurso: la falta de privacidad, el peso de las alianzas y las acusaciones sobre posibles estrategias para dejar sin comer a determinadas concursantes. Todo ello en una edición marcada por el desgaste físico y mental.

La polémica por la comida y recompensas a Claudia y Maica divide a los concursantes

Uno de los debates más delicados de las últimas semanas gira alrededor de las recompensas y de si algunas decisiones están perjudicando especialmente a ciertas concursantes. Jaime Astrain reconoció que dentro del grupo existía miedo a determinadas reacciones relacionadas con el reparto de comida a Maica, mientras que Jessica Bueno consideró que responder pagando con la misma moneda solo empeora aún más la convivencia.

Terelu, mucho más contundente, cree que algunas actitudes están dejando una imagen complicada de cara al público: "Estáis quedando bastante mal de cara al público. Claudia también debe calmarse un poco", y no duda en advertir de que la convivencia extrema termina sacando el carácter real de cada concursante.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La comodidad desaparece… pero la privacidad también pasa factura

Aunque el hambre y las condiciones extremas son parte esencial del formato, los exsupervivientes coinciden en que hay aspectos psicológicos mucho más difíciles de gestionar de lo que parece desde casa. Jaime Astrain reconoció echar especialmente de menos la tranquilidad y el ritmo de vida lejos del estrés habitual de Madrid, mientras que Terelu Campos tiene claro que lo peor es la incomodidad constante de la isla.

Jessica Bueno, por su parte, puso el foco en otro problema silencioso del reality: la ausencia total de intimidad. La modelo asegura que cualquier conversación termina siendo grabada y que, incluso cuando los concursantes intentan hablar de temas personales o privados, resulta prácticamente imposible escapar de las cámaras. Una presión constante que, según explica, acaba afectando emocionalmente a todos.

¿Jugar en equipo o sobrevivir en solitario?

Las alianzas vuelven a convertirse en uno de los temas clave ahora que se ha producido la esperada unificación de playas. Jaime Astrain, con pasado en el fútbol profesional, defendió claramente el juego en equipo y considera que nadie puede avanzar solo dentro de una convivencia tan extrema.

Terelu Campos comparte esa visión y recuerda que Supervivientes no deja de ser también un reality de convivencia, por lo que integrarse dentro de un grupo termina siendo casi inevitable. La colaboradora, además, deja caer que muchas veces ciertos comportamientos “solidarios” no son tan sinceros como parecen de cara al espectador.

¡Dale al play para ver las declaraciones al completo!