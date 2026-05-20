El reencuentro más inesperado y el nuevo soltero VIP ya están dando mucho de qué hablar fuera de las villas y han desatado un debate entre los colaboradores de Telecinco

La verdad detrás de la “burbuja emocional” de ‘La isla de las tentaciones’: ¿amor o intensidad pasajera?

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La llegada de nuevos solteros a 'La isla de las tentaciones 10' ha cambiado por completo el rumbo de la experiencia para algunos concursantes. El inesperado pasado entre Atamán e Irini y el aterrizaje de Álex Girona en ‘Villa deseo’ han puesto patas arriba las villas justo cuando las relaciones empezaban a tambalearse… y los colaboradores de Telecinco ya tienen clara su opinión sobre todo lo que está ocurriendo.

Desde hace semanas, Atamán se había convertido en uno de los protagonistas más comentados de la edición por su acercamiento a Claudia mientras Leila, su pareja de 11 años, se tentaba con David Vaquero desde la otra villa. Sin embargo, la entrada de Irini ha añadido un ingrediente todavía más explosivo: una historia previa fuera del programa que podría hacer saltar todo por los aires.

Precisamente por eso, colaboradores y rostros conocidos de Mediaset han opinado en exclusiva para esta web sobre este inesperado giro de guion dentro del reality. Giovanna González y Adriana Dorronsoro coinciden en que recuperar historias del pasado dentro de la villa puede convertirse en una auténtica bomba emocional para los concursantes. De hecho, una de ellas deja caer que cuando aparecen cuentas pendientes fuera del programa “todo se termina liando”, mientras otra apunta que Atamán podría volver a caer en la tentación pese a todo lo ocurrido con Claudia. Pero si hay alguien que también ha aterrizado dispuesto a revolucionar la edición ese es Álex Girona. El nuevo soltero VIP ha entrado con un objetivo claro dentro de ‘Villa deseo’ y su llegada ya está dando mucho que hablar, especialmente tras acercarse rápidamente a Alba después del veto a Cristian.

Sobre él también han opinado en exclusiva para esta web los colaboradores, que tienen opiniones muy diferentes sobre su papel dentro del programa. Mientras algunos creen que su experiencia previa en realities puede convertirlo en uno de los tentadores más peligrosos de la edición, otros no dudan en lanzar bromas sobre su insistencia en encontrar el amor dentro del formato.

Además, el acercamiento entre Alba y Álex vuelve a poner sobre la mesa una de las grandes cuestiones de cada temporada: por qué algunos concursantes cambian de tentador a mitad de experiencia. Un tema sobre el que Adriana Dorronsoro y Giovanna González también se mojan y analizan desde perspectivas completamente distintas.

Y no solo hablaron de los concursantes. Colaboradores como José María Almoguera o Leticia Requejo también confesaron en exclusiva para esta web quién sería su mayor tentación famosa, si serían fieles en la isla o incluso qué rostro de Telecinco encajaría perfectamente en el reality. Una de las respuestas más comentadas fue precisamente la de Almoguera, que tiene clarísimo qué compañera mandaría directamente a ‘Villa deseo’.