La experta en parejas, Adriana Sabatini y Juanpi dan su punto de vista tras su experiencia sobre lo que está ocurriendo entre los canarios y sus solteros

El pasado en común entre Atamán e Irini y la llegada de Álex Girona a ‘Villa deseo’, analizado por los colaboradores

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La historia de Atamán y Leila se ha convertido en una de las más explosivas de ‘La isla de las tentaciones 10’. Después de once años de relación, la pareja llegó al reality arrastrando una crisis que llevaba tiempo haciendo aguas y que, dentro de las villas, ha terminado estallando por completo.

Todo comenzó con el acercamiento de Leila a David Vaquero, el soltero VIP con el que terminó cayendo en la tentación tras varios días de complicidad en Villa Deseo. El beso entre ambos provocó una de las escenas más tensas de la edición: Atamán abandonó Villa Montaña completamente roto y llegó corriendo hasta la villa de las chicas para enfrentarse a la situación. “No la puedo perder, es el amor de mi vida”, llegó a repetir entre lágrimas.

Sin embargo, la historia dio un nuevo giro cuando apareció Irini Jannoulis, una soltera VIP a la que Atamán ya conocía fuera del programa. La conexión fue inmediata y el canario terminó besándose con ella apenas unas horas después de su llegada. Antes, el participante ya había protagonizado otro acercamiento con Claudia Sánchez, otra de las tentadoras de esta edición, aunque su relación quedó frenada tras el famoso collar del veto.

El comportamiento de los concursantes, analizado por una experta

Precisamente sobre esa química entre Atamán e Irini se pronunció la psicóloga Arantxa Coca, que cree que el concursante podría estar desarrollando algo más intenso de lo que parece: “No sé si diría enamorado, pero algo obsesionado con Irina, sí”, explicaba, asegurando que al verla “se le activa algo” y que todavía mantiene “una memoria emocional muy viva”.

Arantxa también analizó la complicada situación emocional de Claudia, que terminó vetada mientras Atamán avanzaba con la mencionada soltera. Según la experta, la joven se sintió “traicionada” y hasta “ridícula” después de haber defendido públicamente al concursante y descubrir después que él ya no tenía interés en seguir conociéndola.

Sobre Leila, la psicóloga fue especialmente clara. Después de que la participante confesara que llevaba dos años intentando dejar su relación sin conseguirlo, Arantxa insistió en que la responsabilidad de salir de una relación siempre es personal. “La única responsable de no salir de una relación somos nosotros mismos”, aseguraba.

También reaccionaron otros rostros conocidos del universo reality. Juanpi fue tajante sobre Atamán: “No se enamora ni de él”, soltó entre risas, aunque sí cree que la actitud del concursante responde a ver cómo Leila disfruta de su experiencia con David. Además, consideró “egoísta” el veto a Claudia mientras Leila seguía acercándose al influencer.

Por su parte, Andrea Sabatini defendió que Atamán simplemente ha decidido “disfrutar de la experiencia” después de ver las imágenes de Leila con David. Eso sí, empatizó con Claudia y reconoció que descubrir que otra soltera había ocupado su lugar “tiene que ser jodido”.

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