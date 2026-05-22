David explica a los colaboradores cómo afecta a su vida sexual con Alba su operación en sus partes íntimas

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David y Luis son los invitados del quinto 'Debate de las Tentaciones', disponible al completo y de forma gratuita en Mediaset Infinity. Durante la entrevista de David con Sandra Barneda y los colaboradores, sale el tema de la operación en sus partes íntimas a la que tuvo que someterse antes de entrar en 'La isla de las tentaciones 10', un tema que genera numerosas dudas entre los colaboradores y que el participante responde sin ningún pudor.

Antes de aclarar todas las preguntas, David ve cómo Alba explicaba a los tentadores la operación a la que él tuvo que someterse y cómo él mismo se lo contaba con total naturalidad a sus compañeros. Además, explica por qué sintió la necesidad de compartir esa intimidad: "Quiero que mis compañeros al final puedan entenderme y poder explicarles todo lo que he vivido con ella".

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"Es un tema que puede ser tabú, pero que puede pasarle a cualquier persona. No lo veo como algo muy duro, al final lo comparo con romperte una pierna", comenta David, explicando por qué lo afronta con la máxima naturalidad. Sin embargo, Kiko Jiménez fue uno de los más insistentes en conocer los detalles de cómo ocurrió. Aunque Sandra Barneda le indica a David que no era necesario entrar en ese terreno, él no tiene ningún problema en explicarlo.

Por su parte, Andrea Sabatini señala que las inseguridades de David podrían venir derivadas de esa experiencia: "Quieras o no, la sexualidad en una pareja es el 90%, por lo menos para mí, y si eres un poquito inseguro y pasa esto, pues suma".

David: "La autoestima me bajó muchísimo porque estoy acostumbrado a estar siempre súper bien y eso fue algo que me frenó bastante"

David se sincera sobre lo que significó para él a nivel personal: "La autoestima me bajó muchísimo porque estoy acostumbrado a estar siempre súper bien y eso fue algo que me frenó bastante. Tenía miedo de que pudiera volver a pasar, fue una situación muy traumática". Sandra Barneda le agradece que compartiera un tema tan íntimo, destacando la importancia de normalizarlo.

David también agradece el apoyo de Alba durante ese tiempo: "Durante ese mes y medio Alba estuvo a mi lado. Es verdad que la tenía por casa con ropa de invierno, porque era verano y no podía verla". No obstante, reconoce que antes de entrar en 'La isla de las tentaciones 10' no habían recuperado su vida sexual y que es ahora cuando se encuentra al 100% recuperado. Ante esta confesión, Lucía Sánchez comenta que Alba tenía cierta ventaja respecto a él, ya que sabía que no iba a poder mantener relaciones íntimas.