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El quinto 'Debate de las Tentaciones' ha tenido dos protagonistas: Luis y David, que han acudido a plató para dar explicaciones acerca de sus comportamientos en los programas de 'La isla de las tentaciones 10' que se ha emitido esta semana. Mientras que David ha hablado de la operación de sus partes íntimas y las secuelas que tuvo en su relación con Alba, Luis ha pedido disculpas por su actitud en su hoguera final con Julia y se ha defendido de las críticas.

Colaboradoras como Terelu Campos, Lucía Sánchez y Sandra Barrios han criticado al alicantino por enseñarle a Nieves, su tentadora favorita, sus partes íntimas; una información que salió a la luz en la hoguera final de Luis y Julia cuando se emitieron unas imágenes de la almeriense hablando con Claudia y contándole que le había visto sus partes al amigo de Atamán hasta en dos ocasiones.

Anita Williams sí que ha defendido a Luis y ha explicado por qué no cree que este acto sea grave y ha revelado que considera que el alicantino sí que le ha "dado su lugar" a Julia con su manera de actuar durante su paso en 'La isla de las tentaciones 10'.

El amigo de José le ha agradecido su apoyo y ha explicado por qué le enseñó sus partes íntimas hasta en dos ocasiones a Nieves en Villa Montaña, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!