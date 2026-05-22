Arantxa Coca, Juanpi y Andrea Sabatini dan su punto de vista sobre Yuli y Lucas y adelantan lo que ocurrirá con ellos

Arantxa Coca analiza lo que ocurre entre Leila y Atamán: “Desplaza la responsabilidad de ese impedimento”

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La historia de Yuli Cagna y Lucas Mera se ha convertido en una de las más comentadas de ‘La isla de las tentaciones 10’. La pareja, que llegó al reality como una incorporación sorpresa, aterrizó en República Dominicana con una relación marcada por las inseguridades, los celos y las dudas sobre sus verdaderos sentimientos.

La gran protagonista del conflicto ha sido la conexión de Yuli con Óscar Ruiz, uno de los solteros VIP más conocidos del formato. Entre ambos surgió una química inmediata que ya ha provocado los primeros acercamientos y un beso que no pasó desapercibido para nadie. De hecho, durante una de las últimas hogueras, Lucas tuvo que enfrentarse a las imágenes de ese momento, dejando una reacción que no tardó en hacerse viral entre los seguidores del programa.

¿Qué le está ocurriendo a Yuli dentro de 'La isla de las tentaciones?

Sin embargo, lo más delicado parece estar todavía por llegar. La psicóloga Arantxa Coca cree que Yuli podría seguir avanzando en su relación con Óscar porque ha encontrado en él “un lugar de seguridad”. Según explicaba, la concursante atraviesa una contradicción emocional muy fuerte y tiende a “refugiarse rápidamente en personas que le aportan estabilidad cuando se siente vulnerable”. “Si vas cultivando una relación con alguien que te gusta, es muy fácil pasar los límites”, aseguraba.

Arantxa también quiso analizar el papel de Lucas dentro de la relación y dejó una reflexión que ha dado mucho que hablar. Para ella, el concursante está “ciego de amor”, aunque no lo plantea como algo negativo. La experta considera que Lucas entiende perfectamente lo que significa “amar en libertad” y que está intentando priorizar la felicidad de Yuli incluso por encima de la suya propia.

Las reacciones de otros rostros conocidos del universo reality tampoco han pasado desapercibidas. Juanpi fue especialmente contundente sobre el futuro de Yuli y Óscar y aseguró que la conexión entre ambos parece imparable. Además, cree que Lucas está profundamente enamorado y que todavía no es consciente del golpe emocional que puede llevarse cuando termine la experiencia.

Andrea Sabatini comparte una visión parecida. Aunque define a Yuli como “muy buena chica”, considera que la propia concursante empieza a darse cuenta de que quizá sus sentimientos hacia Lucas no eran tan fuertes como pensaba antes de entrar al programa. Sobre él, Andrea se mostró muy empático y reconoció que le da “mucha pena” verlo tan implicado emocionalmente.

Mientras tanto, la relación sigue tambaleándose dentro de las villas y cada nueva hoguera parece acercarlos más a un punto de no retorno.

¡Dale al play para ver las declaraciones al completo!