Los colaboradores de ‘La isla de las tentaciones 10’ juzgan a Leila y David Vaquero: ¿pueden enamorarse?

Lucía Sánchez, Anita Williams, Tadeo Corrales y Arantxa Coca reaccionan al acercamiento de Leila y David Vaquero, mientras la infidelidad de Yuli con Óscar también provoca opiniones enfrentadas sobre el futuro de las parejas

"El amor sale por la ventana": los colaboradores comentan el dilema definitivo que rompe las parejas

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Las emociones están completamente desbordadas en 'La isla de las tentaciones' y una de las historias que más comentarios está generando en esta décima edición es la de Leila y el soltero vip, David Vaquero. Después de que ambos hayan ido estrechando su relación en 'Villa Deseo' hasta protagonizar besos y momentos de máxima complicidad, varios colaboradores de 'El Debate de las Tentaciones' han querido opinar sobre lo que está ocurriendo entre ellos y sobre si realmente podría surgir una historia de amor, y lo han hecho en exclusiva para esta web.

Todo llega en un momento especialmente delicado para Leila. La concursante no ha podido ocultar el dolor tras descubrir las imágenes de Atamán junto a Claudia, viendo cómo su pareja avanzaba cada vez más con la tentadora VIP hasta llegar a besarse apasionadamente y compartir cama. Durante la hoguera, Leila se mostró completamente rota al ver las imágenes y llegó a reconocer que siente que “ya se rompió todo” entre ellos. Además, confesó que Atamán era "el amor de su vida" tras once años de relación y una vida construida juntos.

Sin embargo, mientras su relación se tambalea, su conexión con David Vaquero no deja de crecer dentro del reality. Precisamente por eso, colaboradores como Lucía Sánchez, Anita Williams, Tadeo Corrales y Arantxa Coca han valorado la situación y han analizado si el acercamiento entre ambos puede ir más allá de una simple conexión dentro del programa.

Las opiniones están divididas. Mientras algunos entienden que Leila se haya dejado llevar tras 11 años de relación, quizá aburrida y monótona, otros recuerdan el pasado de David en el formato y ponen en duda que la historia pueda tener recorrido fuera de República Dominicana: "Dejar una relación de 11 años por David Vaquero... en fin", comenta Anita Williams. "Pobrecita", añade Lucía Sánchez.

Además, las imágenes inéditas de Atamán y Claudia también han provocado reacciones y opiniones muy distintas entre los colaboradores, especialmente después de que Leila reconociese que le dolía ver determinadas escenas pese a que ella también está avanzando con David dentro de la experiencia, o los celos de Claudia al ver a Atamán con otras solteras.

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Yuli y Óscar revolucionan ‘La isla de las tentaciones 10’

Otra de las historias que más está dando que hablar en esta edición es la de Yuli y Óscar. La influencer argentina, que llegó al programa convencida de que quería comprobar cómo actuaría Lucas sin ella delante, terminó cayendo en la tentación con su soltero favorito.

Las imágenes han supuesto un auténtico golpe para Lucas, que durante la hoguera confesó sentirse “destrozado” tras descubrir la infidelidad. El participante aseguró que él estaba respetando a su pareja dentro de la villa y reconoció que se le había roto el corazón al ver el acercamiento entre Yuli y Óscar. Tras lo ocurrido, Tadeo Corrales, junto a otros colaboradores de 'El Debate de las Tentaciones', también reaccionó a la situación y valoró tanto la decepción de Lucas como el futuro que podría tener la pareja después de uno de los momentos más complicados de su paso por el reality.

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