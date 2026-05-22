Lara Guerra 22 MAY 2026 - 02:19h.

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Tras 78 días de comenzar la aventura más extrema de toda la televisión, hoy pone fin a su experiencia uno de los grandes titanes. Aratz o Gerard, dos grandes amigos y a su vez, dos grandes supervivientes se debaten ante la expulsión definitiva de la semana. Al comenzar la noche, María Lamela daba comienzo a la ceremonia de expulsión dejando así, libre a Alvar de la nominación.

Momentos previos a la nominación, Jorge Javier recuerda la fuerte amistad que hay entre los dos nominados. Ellos mismos se han dedicado unas bonitas palabras, el primero, Gerard: "Era compañero, paso a ser un amigo y luego un hermano. Es un gran tío y rival. Me ha hecho muy amena la experiencia, hoy pierdo algo si o si, o no llegar a la final o no por perder a mi hermano"

Después de estas palabras, Aratz también ha querido responderle: "Me quedo con lo que le he dicho. Sé que el primer mes fue un poco duro, y este último lo he disfrutado mucho. Ahora que le he conocido para mi es un hermano, Ha sido una rivalidad sana porque vez que él ganaba yo me alegraba. Es muy buena persona, le he podido conocer bien y es que tiene un corazón enorme"

Gerard se emociona al dedicar unas bonitas palabras a Maica y Claudia

Gerard llegaba a 'Supervivientes' con una amistad con Maica inquebrantable, sin embargo, lo sucedido con Claudia y otras discusiones dejaban a los dos algo distanciados. Todo esto ha hecho que Gerard ante el miedo a que se fuera, decidiera enterrar el hacha de guerra con ambas concursantes.

Sobre Maica, el ya exconcursante no podía evitar emocionarse al trasladarle unas emocionantes palabras: "Me vaya o me quede, para mi ella es un 10. Llevamos un año cuidándonos el uno al otro. Maica para mi es familia, es mi ganadora, la quiero mucho. Es una tía guerrera que se ha superado a sí misma". Muy emocionados, Benedicto le confesaba que él había cumplido el sueño que tenía de pequeño y que es "un gran luchador".

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Por último, Gerard se dirige a Claudia: "Creo que nos ha afectado mucho el conocernos de antes porque había un rencor que no habíamos currado y de ahí un conflicto que no debería haber llegado, pero sé que eres muy buena. Nos has sacado de quicio a todos, has sido una persona más generosa que otras muchas. Desde fuera parece que la lía mucho pero, tiene un corazón enorme"

El expulsado se despide tras poner fin a su experiencia

Tras esto, llegaba el momento de conocer el salvado de la noche: Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea...¡Aratz!

Las palabras de Gerard: "El sueño está cumplido, me he demostrado a mi mismo que soy un gran superviviente. Hasta en las mejores familias se discute y para nada es un sueño roto, estoy muy feliz de haber podido estar aquí"

María Lamela inicia la ceremonia de salvación más decisiva de la edición: Alvar, Gerard o Aratz

María Lamela da paso a una de las ceremonias de salvación más complicadas de toda la edición de 'Supervivientes'. Alvar, Gerard y Aratz, los nominados de la noche, conocen quien de ellos se libra de la expulsión.