Antía Troncoso 22 MAY 2026 - 01:35h.

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Claudia Chacón se ha enfrentado a uno de sus momentos más complicados desde que empezó su aventura en 'Supervivientes'. Esta noche, la concursante ha vivido un arriesgado cambio de look después de ella misma hubiese aceptado un corte de pelo al máximo a cambio de una videollamada con su novio. En la gala de hoy, la superviviente ha cumplido su parte del trato.

Las 'mesas de la tentación', en la que los concursantes se han hecho unas transformaciones drásticas a cambio de recompensas, han culminado esta noche con un corte de pelo radical para Claudia, el más drástico de todos. La concursante, que ya se había cortado 40 centímetros de pelo, ha afrontado esta noche el mayor reto de todos. Un nuevo y extremo corte de pelo.

En esta ocasión, María Lamela, encargada de hacer los cortes, ha contado con una ayuda especial desde plató. Una persona a la que Jorge Javier ha presentado como "el hombre más importante en la vida de Claudia". Se trataba nada más y nada menos que de su peluquero de confianza, Miguel, quien desde plató ha dado las indicaciones a Lamela para hacer el corte de la mejor manera posible.

El arriesgado corte de pelo de Claudia Chacón en 'Supervivientes'

Al escuchar la voz de su peluquero, Claudia ha roto ha llorar: "¡Ayúdame! Se me ha ido la cabeza". Maica, que también comparte peluquero con la concursante, también se ha emocionado. "Mira mi pelo, Miguel", ha dicho la concursante totalmente derrumbada. "Sois unas guerreras", les ha tranquilizado Miguel.

Seguidamente, María Lamela ha comenzado a cortar el pelo de Claudia, siguiendo al pie de la letras las indicaciones del peluquero. Un momento de infarto en el que Claudia no podía parar de chillar con cada uno de los cortes, mientras su peluquero intentaba calmarla. ¡Dale al play y descubre el resultado final!

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Tras su corte, Claudia, muy orgullosa de sí misma, ha lanzado un importante mensaje: "Estoy contenta porque era algo que ya habia decidido. Creo que en la vida hay que arriesgarse, hay que darlo todo, cuando te comprometes en algo luchar por eso, y yo estaba luchando por este programa. Estoy cansada de basar mi seguridad en mi físico. Sé que habrá un montón de chicas que les pase lo mismo, que hacemos lo que hacemos por sentir esa validación, por gustar a los chicos. Estoy cansada. Me importa lo que tengo dentro, lo que soy y lo que estoy aprendiendo en este programa".