Supervivientes 25 MAY 2026 - 18:05h.

La madre de Borja Silva le sorprenderá en Honduras, además Gerard Arias abordará su participación en el reality en su llegada al plató

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Las consecuencias tras el robo de una lata por parte de Claudia, que además conocerá que forma parte de la lista de nominados después de Alvar y Aratz hicieran uso del poder del Tridente Dorado; la salvación de uno de los candidatos a la expulsión -Borja, Claudia, Darío o Soto- y la visita sorpresa de la madre de Borja, formarán parte de la nueva entrega de ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’ que Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 26 de mayo (23:00h).

Además, los supervivientes afrontarán repartidos en tres equipos un nuevo juego de recompensa, titulado ‘El sendero de Tritón’, en el que tendrán que completar un circuito híbrido en el que, en primer lugar, tendrán que lanzarse al agua y superar una serie de obstáculos para conseguir un número de cocos. De vuelta en la arena, y con esos cocos en su poder, sortearán nuevos obstáculos hasta llegar a un arco en el que deberán usarlos para derribar diferentes cubos, con los que a su vez tendrán que crear un contrapeso en una balanza para mantenerla en equilibrio durante un tiempo determinado. El equipo ganador disfrutará de la recompensa, que podría variar en un inesperado giro final.

Por último, Gerard Arias, último expulsado, llegará al plato para abordar su participación en una noche en la que los supervivientes se reunirán nuevamente en La Zona Roja para abordar sus problemas de convivencia y elegir quién de ellos merece una sanción por su comportamiento.