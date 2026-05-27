Patricia Fernández 27 MAY 2026 - 03:00h.

Claudia Chacón se salva en la misma noche que descubre que está nominada

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Claudia empezaba la noche de 'Supervivientes: Tierra de nadie' sin saber que estaba nominada y es que, Aratz y Alvar movían la lista de nominados al decidir utilizar 'el tridente dorado' que ambos ganaban después de una espectacular 'noria infernal'. Cuando se enteraba, la superviviente se mostraba muy enfadada al saber que Alvar, el que creía un apoyo, la había puesto en peligro para la expulsión con José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero para salvar a Aratz.

La superviviente no podía evitar las lágrimas al descubrir este movimiento de Alvar y Aratz, en especial por la decisión del primero: “Eres un falso y ahora voy a contar todo lo que me has dicho, porque has puesto verde a todos. Eres muy estratega y has querido montar una jugada conmigo. Eres un traicionero y menos mal que se está viendo tu verdadera cara”.

Y ya sabiendo que formaba parte de la lista de nominados de esta semana, Claudia afrontaba junto a Darío, José Manuel y Borja la salvación de la noche. María Lamela, con el machete en la mano, cortaba las cuerdas de Borja y Darío, lo que significa que siguen nominados y quedaba un duelo para la salvación entre Claudia y Soto.

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María Lamela preguntaba por los nervios a los dos en este momento. "No me esperaba estar aquí hoy, imagínate", decía Claudia, mientras José Manuel tenía claro que "lo que decida la gente está bien".

Claudia Chacón se convierte en la salvada de la noche

Y llegaba el momento. "El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva del próximo jueves es...", entonaba María Lamela para cortar la cuerda de José Manuel Soto, por lo tanto Claudia se convertía en la salvada de la noche, lo que provocaba sus gritos y que no pudiera evitar emocionarse: "Me siento muy feliz, hasta cuando me equivoco hay gente que sabe ver en mí lo que hay, no me lo esperaba nada". Y podía verse la reacción a esta decisión de algunos de sus compañeros, como Alvar Seguí o Alba Paul.

Por tanto, después de esta salvación Borja Silva, Darío Linero y José Manuel Soto siguen formando parte de esta lista de nominados para la expulsión: ¡puedes seguir votando y salvar a tu favorito a través de la app de Mediaset Infinity de manera completamente gratuita!

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