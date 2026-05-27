MEJORES MOMENTOS Lo mejor de 'Supervivientes: Tierra de nadie', en vídeo: salvación, tensiones y mucho más

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Ya puedes ver todo lo que ha pasado en 'Supervivientes: Tierra de nadie', en vídeo: del conflicto al descubrir la verdadera lista de nominados tras el movimiento de Aratz y Alvar con 'el tridente dorado', a la salvación de uno de ellos de la lista con diferentes reacciones de sus compañeros.

Además, unos juegos de recompensa por grupos en el que Ivonne Reyes ha sufrido un percance por el que está siendo observada por el equipo médico y se está realizando pruebas: de la que María Lamela e Ion Aramendi han actualizado el parte médico durante la noche tras su evacuación.