Los colabores del debate de 'La isla de las tentaciones' analizan los últimos acontecimientos ocurridos dentro del programa y las reacciones de las parejas

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La recta final de ‘La isla de las tentaciones 10’ está llevando a varias parejas al límite, pero pocas historias están generando tanto debate como la de Leila y Atamán. Después de semanas marcadas por reproches, dudas y cuentas pendientes, las últimas imágenes emitidas del programa han provocado un auténtico terremoto entre los seguidores del reality.

Todo saltó por los aires tras el ya comentado “casi trío” protagonizado por Atamán junto a dos solteras en Villa Montaña, unas imágenes que prometen tener consecuencias importantes cuando lleguen a la hoguera. Aunque el momento ha sido uno de los más comentados de la edición, varios colaboradores del debate consideran que lo ocurrido tiene más matices de los que parece.

¿Qué pasó realmente en Villa Montaña?

Lucía Sánchez cree que fueron las tentadoras quienes llevaron el peso de la situación y asegura que vio a Atamán “más por compromiso” que realmente dispuesto a dar un paso más. Aun así, tiene claro que Leila no reaccionará precisamente bien cuando vea las imágenes, aunque recuerda que la relación ya venía completamente rota desde mucho antes.

Una visión parecida comparte Arantxa Coca, que define la escena como “un juego de provocación” y considera que Atamán puso sus propios límites durante el momento. La psicóloga cree que, más allá de la provocación visual, no percibió una intención real por parte del concursante de consumar nada más serio.

Mucho más contundente fue Pedro Jota, que considera que Atamán está actuando movido por el ego herido y por la necesidad de devolverle a Leila el daño recibido. Según él, el concursante siente que ya no tiene nada que perder y busca demostrar que puede “hacer el doble” tras sentirse traicionado.

La decisión final de Mar y Christian: del agotamiento de él a la exigencia de ella

Otra de las parejas que atraviesa su momento más delicado en ‘La isla de las tentaciones 10’ es la formada por Christian y Mar. Lo que comenzó como una historia aparentemente sólida ha terminado convirtiéndose en una relación llena de inseguridades, reproches y sentimientos que ya nadie sabe muy bien cómo gestionar.

Las últimas hogueras han dejado imágenes muy tensas entre ambos, especialmente por la creciente conexión entre Christian y Ainhoa, algo que no ha pasado desapercibido ni para Mar ni para los colaboradores del debate. Aunque todavía quedan muchas conversaciones pendientes, el futuro de la pareja parece más incierto que nunca tras la hoguera final de la que aún desconocemos qué decisión han tomado.

Lucía Sánchez cree que Mar exagera en algunos momentos por culpa de los celos, pero también entiende perfectamente su reacción porque considera que la conexión entre Christian y Ainhoa es completamente real. De hecho, asegura que Christian estaría reprimiendo lo que siente por respeto a su novia y que entre ambos existe “algo especial” que va más allá de una simple atracción física.

Naomi Asensi coincide bastante con esa visión y cree que Christian está agotado emocionalmente dentro de la relación. Según ella, hay pequeños detalles en la convivencia con Ainhoa que reflejan una conexión mucho más profunda de la que aparenta el concursante delante de las cámaras.

La reflexión más psicológica llegó de la mano de Arantxa Coca, que cree que Mar vive la relación desde un nivel de exigencia demasiado alto, tanto consigo misma como con Christian. Según explica, esa presión constante habría terminado asfixiando la relación hasta desgastar emocionalmente al concursante, al que define como “agotado” dentro de la experiencia.

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