Los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones' creen que Alba se arrepentirá de haber sido infiel a su pareja

Lo que le va a pasar a Yuli en 'La isla de las tentaciones 10': las dudas que pueden cambiarlo todo

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La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ vive uno de sus momentos más delicados tras el acercamiento entre Alba y Álex Girona, una historia que ha provocado un terremoto emocional tanto dentro de las villas como fuera de ellas. Lo ocurrido en los últimos programas ha generado un intenso debate entre colaboradores y espectadores, especialmente por la reacción de David, pareja de Alba, que se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados de la edición.

La entrada de Álex Girona revolucionó Villa Deseo desde el primer minuto. El soltero, ya conocido por anteriores apariciones televisivas, dejó claro que Alba era su principal objetivo, y la conexión entre ambos no tardó en hacerse evidente. Entre conversaciones, complicidad y momentos de tensión, el acercamiento terminó en un beso en el que activó la alarma en Villa Montaña y dejó a David completamente roto.

Alba podría arrepentirse de haber caído en la tentación

Sin embargo, lo que más está dando que hablar no es únicamente el acercamiento entre Alba y Álex, sino la autenticidad de las emociones de David. En el último debate, varios colaboradores coincidieron en señalar que el dolor del concursante parece completamente real. La psicóloga Arantxa Coca defendió que David “ama muchísimo” a Alba y que su sufrimiento nace tanto del amor como de la decepción al ver roto el modelo de relación en el que creía. Una opinión compartida parcialmente por Pedro Jota, que considera que el participante mezcla orgullo y sentimientos reales tras sentirse traicionado.

También Lucía Sánchez sorprendió al admitir que había juzgado mal a David desde el principio. La exconcursante confesó que esperaba verlo caer rápidamente en la tentación, pero ahora reconoce que sus lágrimas le parecen sinceras y que siente pena por él. Naomi Asensi, por su parte, cree que Alba podría estar dejándose llevar más por la atracción y la idealización de Álex Girona que por una conexión sentimental profunda, insinuando incluso que podría arrepentirse más adelante.

Yuli y Lucas: una relación al límite que preocupa a los colaboradores

La situación entre Yuli y Lucas se ha convertido en otra de las grandes tramas emocionales de ‘La isla de las tentaciones 10’. Tras el acercamiento de Yuli a Óscar y las imágenes que han salido a la luz en las últimas entregas donde han tenido mucha intimidad bajo las sábanas, los colaboradores del debate han mostrado opiniones muy diferentes, aunque casi todos coinciden en una cosa: Lucas está completamente devastado.

Arantxa Coca aseguró que es imposible no empatizar con alguien “a quien le han roto el corazón”. La psicóloga considera que Lucas está teniendo muchas dificultades para gestionar el dolor y cree que todavía queda por ver si será capaz de decidir qué quiere realmente hacer con su relación. Según ella, Yuli también vive un fuerte conflicto interno y parece atrapada entre sus sentimientos y las consecuencias de sus actos.

Pedro Jota fue más contundente y definió la relación como “la muerte de una ruptura anunciada”. Aunque reconoce que Lucas siempre ha sentido mucho por Yuli, considera que ella actuó sin pensar realmente en su novio al dejarse llevar por la situación con Óscar.

Las declaraciones más duras llegaron de Naomi Asensi y Lucía Sánchez. Naomi opinó que existen límites que uno conoce antes de cruzarlos y dejó caer que Yuli se puso en una situación que inevitablemente iba a terminar mal. Lucía, por su parte, confesó sentirse decepcionada porque, aunque cree las lágrimas de Yuli, no entiende cómo puede derrumbarse emocionalmente y minutos después actuar de manera completamente opuesta.

¡Dale al play para ver las declaraciones al completo!