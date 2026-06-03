La expulsión decisiva de Claudia o Maica y la proclamación del primer finalista, en ‘Supervivientes’

Supervivientes 03 JUN 2026 - 16:41h.

Este jueves (21:45h) en Telecinco, en una gala en la que los concursantes afrontarán las últimas nominaciones de la edición y una mudanza sorpresa a Cayo Paloma para pasar sus últimos días de aventura

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Han forjado una gran amistad tras más de 90 días de aventura y se han convertido en dos de las grandes protagonistas de la edición. Sin embargo, tras la salvación anoche de Aratz, los caminos en el reality de Claudia y de Maica se separarán con la expulsión decisiva de una de ellas en plena recta final del concurso, en la nueva gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 4 de junio a las 21:45h en Telecinco.

La nominada con menor apoyo de la audiencia abandonará la aventura, aunque antes participará de forma secreta en la última ronda de nominaciones de la edición otorgando un punto a uno de sus ya excompañeros. Además, será testigo de su cambio de imagen, marcado también por los cortes de pelo asumidos en la Mesa de las Tentaciones.

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Por otro lado, los supervivientes afrontarán una mudanza por sorpresa a Cayo Paloma, enclave que acogerá sus últimos días de aventura, y se enfrentarán a un doble juego, uno de líder, cuyo ganador se convertirá en el primer finalista de ‘Supervivientes 2026’, y otro de recompensa:

Juego de líder: “El reto de Cratos”. Los supervivientes tendrán que rescatar unas bolsas del agua a nado, buceando y trepando. De ellas sacarán una serie de bloques que deberán mantener en equilibrio de manera correcta, ya que formarán una palabra. El que antes lo logre ganará el collar de líder.

Juego de recompensa: “El laberinto del Minotauro”. Repartidos en dos equipos de tres participantes y en dos rondas, los supervivientes tendrán que recuperar una pelota del mar y trasladarla a un gran laberinto flotante. Una vez allí, deberán meterla en el agujero central, usando solo el peso de su cuerpo como balanza. El equipo que antes lo realice ganará la recompensa.