Patricia Fernández 03 JUN 2026 - 03:30h.

¿Crees que puedes responder a las preguntas a las que se han enfrentado los supervivientes? Solo tienes que darle al 'play' al vídeo para descubrirlo

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Una suculenta recompensa estaba en juego para los concursantes de 'Supervivientes 2026' y para conseguirla iban a tener que responder a preguntas de cultura general hasta quedar el último en 'El columpio de Zedra'.

"Estáis sobre un columpio que tiene tres cuerdas, os iré haciendo preguntas de todas las materias, de cultura general. Si acertáis conserváis las cuerdas, pero si falláis os cortaré una cuerda. A partir de la segunda ronda la cosa se va complicando, si falláis os corto una cuerda, pero si acertáis decidís a qué compañero se lo cortáis, así hasta que solo quede un superviviente en el columpio", les explicaba María Lamela.

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Y era ahí cuando comenzaban las preguntas mientras se vivían momentos de todo tipo. Desde las risas que desataba José Manuel Soto con su respuesta sobre 'la bichota' que le lanzaba la presentadora, al enfado de Claudia cuando algunos de sus compañeros decidían cortar sus cuerdas cuando acertaban sus preguntas.

¿Crees que puedes responder a las preguntas a las que se han enfrentado los supervivientes? Solo tienes que darle al 'play' al vídeo para descubrirlo, como para saber también quién ha sido el ganador de esta divertida cuerda: ¡no te lo pierdas!

La conversación pendiente que puede hacer estallar todo en 'Supervivientes 2026', según los colaboradores