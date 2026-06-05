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ÁLEX GIRONA Y ALBA

Álex Girona aclara si conocía a Alba antes de 'La isla de las tentaciones 10' y descubre la opinión de Sandra Barneda sobre su comentario en el jacuzzi

Álex Girona aclara si conocía a Alba antes de ‘La isla de las tentaciones 10’
Álex Girona en 'El debate de las tentaciones 7'. Mediaset Infinity
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Los invitados del séptimo 'Debate de las tentaciones' son Irini, Yuli Cagna y Álex Girona, que ha tenido que enfrentarse a las críticas de los colaboradores por su comentario a Alba en el jacuzzi tras haberse besado. Para empezar, el ex de Marieta ha aclarado, como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo, que no conocía a Alba antes de 'La isla de las tentaciones 10' y, después, ha mantenido que no hizo ese comentario pensando en David en ningún momento.

Álex Girona defiende su comentario a Alba tras la emisión de las imágenes inéditas de su bronca en Villa Deseo
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Terelu Campos y Marta Peñate han sido dos de las colaboradoras que han tratado de explicarle a Álex por qué Alba podía sentirse tan molesta ante un comentario que a él le parecía de lo más normal, pero el ilicitano ha comentado que no terminaba de entender su visión y ha querido recalcar que, en ningún caso, lo hizo para que luego David se enfadase al verlo en las imágenes de la tablet en la hoguera.

Álex Girona se enfrenta a los colaboradores de ‘El Debate de las Tentaciones’ ante sus críticas por su actitud con David
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La opinión de Sandra Barneda

La presentadora ha querido también dar su opinión en este debate en el que la mayoría de los colaboradores se han posicionado al lado de Alba: "En ningún momento has dicho que a lo mejor te equivocaste, pero todos podemos hacer comentarios desafortunados".

Sandra Barneda le da su opinión a Álex Girona acerca de su polémico comentario a Alba
Sandra Barneda le da su opinión a Álex Girona acerca de su comentario a Alba en el jacuzzi

"¿Y a mí no me puede molestar que me diga que no? ¿Entonces por qué se lía conmigo?", le ha respondido Álex Girona, ante lo que Sandra Barneda le ha dado una posible explicación que ha despertado los vítores y ha motivado el aplauso del público presente en plató, como puedes ver en el vídeo de arriba, ¡dale al play!

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