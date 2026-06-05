Álex Girona aclara si conocía a Alba antes de ‘La isla de las tentaciones 10’

Ana Carrillo 05 JUN 2026 - 13:10h.

Compartir







Los invitados del séptimo 'Debate de las tentaciones' son Irini, Yuli Cagna y Álex Girona, que ha tenido que enfrentarse a las críticas de los colaboradores por su comentario a Alba en el jacuzzi tras haberse besado. Para empezar, el ex de Marieta ha aclarado, como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo, que no conocía a Alba antes de 'La isla de las tentaciones 10' y, después, ha mantenido que no hizo ese comentario pensando en David en ningún momento.

Terelu Campos y Marta Peñate han sido dos de las colaboradoras que han tratado de explicarle a Álex por qué Alba podía sentirse tan molesta ante un comentario que a él le parecía de lo más normal, pero el ilicitano ha comentado que no terminaba de entender su visión y ha querido recalcar que, en ningún caso, lo hizo para que luego David se enfadase al verlo en las imágenes de la tablet en la hoguera.

La opinión de Sandra Barneda

La presentadora ha querido también dar su opinión en este debate en el que la mayoría de los colaboradores se han posicionado al lado de Alba: "En ningún momento has dicho que a lo mejor te equivocaste, pero todos podemos hacer comentarios desafortunados".

"¿Y a mí no me puede molestar que me diga que no? ¿Entonces por qué se lía conmigo?", le ha respondido Álex Girona, ante lo que Sandra Barneda le ha dado una posible explicación que ha despertado los vítores y ha motivado el aplauso del público presente en plató, como puedes ver en el vídeo de arriba, ¡dale al play!