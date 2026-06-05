Ana Carrillo 05 JUN 2026 - 13:15h.

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Los invitados del séptimo debate de 'La isla de las tentaciones 10' son Yuli Cagna, Álex Girona e Irini. La argentina ha sido la primera en entrar en plató y enfrentarse a imágenes inéditas de Lucas pidiéndole a las tentadoras de Villa Montaña que no dijeran una mala palabra de la argentina antes de contarles que había visto en la hoguera que ya había traspasado todos los límites con Óscar.

Yuli no ha podido contener las lágrimas y ha asegurado que Lucas es "un caballero"; una definición con la que se han mostrado de acuerdo muchos colaboradores de 'El debate de las tentaciones 7', como Terelu Campos y Marta Peñate, que han elogiado la forma de reaccionar del gallego al ver las imágenes de Yuli siéndole desleal y al hablar con ella con respeto en todo momento.

El otro momento en el que Yuli se ha emocionado se ha producido cuando ha recibido un valioso consejo de Arantxa Coca, que le ha explicado que no puede dirigirse comentarios tan negativos a sí misma. La argentina ha explicado que está intentando cambiar la manera en la que se habla y ha subrayado que en ningún momento quiere excusarse en sus inseguridades para justificar su deslealtad a Lucas.

Avance de su hoguera final

En 'El debate de las tentaciones 7' también se ha podido ver un avance de todas las hogueras finales de las cuatro parejas que han aguantado hasta el final de la experiencia: Yuli y Lucas, Bayan y Miguel, David y Alba y Leila y Atamán.

En el avance de la hoguera de Yuli y Lucas se ve que ella le pide perdón entre lágrimas y que él le confiesa a Sandra Barneda que no entiende por qué ha actuado así. El lunes y el miércoles a las 23:00 en Telecinco se podrán ver todas las hogueras finales.