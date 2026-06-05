Ana Carrillo 05 JUN 2026 - 13:20h.

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Los colaboradores de 'El debate de las tentaciones 7' han aceptado el juego que les ha propuesto Sandra Barneda: han ido escogiendo a un compañero o compañera para participar en 'el juego de la seducción' y mostrar sus mejores tácticas de ligue. El objetivo era obtener el voto de Álex Girona o Irini, dos de los tentadores estrella de la edición, para ver un avance exclusivo de la hoguera final de Alba y David.

Álex Girona ha escogido a Kiko Jiménez - que eligió para el juego a Terelu y la hizo reírse a carcajadas con la frase que utilizaría para ligar con ella - e Irini ha confesado que le ha costado tomar la decisión entre Marta Peñate y Terelu Campos, pero que se decantaba finalmente por la madre de Alejandra Rubio por haberse arriesgado a salir de su zona de confort en el juego, en el que mostró sus tácticas de ligue con la propia Irini.

Los dos colaboradores han tenido el privilegio de ver imágenes de la hoguera final entre David y Alba y, como se puede ver en el vídeo que encabeza el artículo, se han mostrado muy sorprendidos por lo que va a ocurrir, que se podrá ver al completo la semana que viene, el lunes y el miércoles, a las 23:00 en Telecinco. "No me esperaba esas reacciones para nada", "se vienen curvas", han confesado ambos al ser preguntados por Sandra Barneda.