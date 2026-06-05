Supervivientes 05 JUN 2026 - 16:14h.

Este domingo a partir de las 22:00h en Telecinco, y antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity

Los supervivientes hacen balance a las puertas de la final: "Mi mayor aprendizaje es que los sueños se cumplen"

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Este domingo te esperan emociones fuertes en una nueva entrega de 'Supervivientes. Conexión Honduras': la última expulsión de la edición, que volverá a sorprender a los supervivientes y especialmente a los tres nominados; la proclamación de los tres finalistas que acompañarán a Alvar en la última semana de aventura; un doble juego de recompensa con un único ganador; y la entrada de Claudia en plató para hacer balance de su intensa experiencia en Honduras.

Estos temas y muchos más centrarán toda la atención de la gala especial de 'Supervivientes. Conexión Honduras' que Sandra Barneda y María Lamela conducirán este domingo 7 de junio a partir de las 22:00h en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Además, a lo largo de la gala, Alvar descubrirá que haber logrado el collar de líder le ha otorgado el pase directo a la gran final. Por si esto fuera poco, los supervivientes lucharán por hacerse con una jugosa recompensa en un doble juego clasificatorio que pondrá a prueba su destreza y equilibrio y del que solo uno de ellos se proclamará ganador.