Supervivientes 05 JUN 2026 - 09:06h.

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Se acerca el final de la aventura. Los supervivientes, tras tres meses en Honduras, están a punto de decir adiós a la que sin duda será una de las mayores aventuras de sus vidas.

Tras meses de duras inclemencias climáticas, escasez de alimentos y una convivencia al límite, los supervivientes que aún continúan en la lucha saben que lo peor ha pasado y que está muy próxima la victoria de uno de ellos.

Tras muchas pruebas en las que lo han dado todo, y después de muchas nominaciones y estrategias, los últimos supervivientes hacen balance de su concurso y, echando la vista atrás, revisan su paso por Honduras.

Y es que pese a las dificultades y a lo complicado del camino, todos ellos tienen claro que 'Supervivientes' ha marcado un antes y un después en sus vidas y han respondido a la pregunta que les lanzamos: ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que deja en ti 'Supervivientes'?.

Los supervivientes se emocionan analizando su concurso

Aratz Lakuntza no ha dudado ni un instante la respuesta: "El mayor aprendizaje que me llevo es que aunque el camino sea difícil, hay que seguir adelante porque lo acabamos consiguiendo, hay que confiar en que los sueños se cumplen".

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José Manuel Soto, si de algo se ha dado cuenta durante su paso por 'Supervivientes' es que no hay edad para afrontar ciertos retos: "He descubierto que todo está en la cabeza, creemos que por ser personas con cierta edad no podemos hacer ciertas cosas y no es así".

Maica Benedicto, en la línea de lo que opina su compañero Soto, cree que la aventura le ha demostrado que los límites están en la mente: "Tú eres el tope, hay un universo infinito, solo hay que pensar que lo puedes lograr, si lo has pensado es que puedes conseguirlo".

¿Quieres saber qué han respondido Claudia, Álvar y Alba Paul? ¡Dale al play de este vídeo!