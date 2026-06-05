Pedro Jiménez 05 JUN 2026 - 02:02h.

El exconcursante ha bromeado con saltarse el momento plató e irse a casa con Almudena: todos los detalles

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Tras alrededor de tres semanas sin verse, Borja y Almudena se han reencontrado este jueves en 'Supervivientes' protagonizando un romántico momento. En primer lugar, Borja ha hecho un análisis de su concurso ante Jorge Javier, puesto que ha sido el anterior expulsado a Claudia Chacón (la última expulsada de 'SV') y todavía no había tenido oportunidad de hablar con él: "Me hubiera encantado compartir este momento con el resto de compañeros. Quedarse a las puertas es una espinita que tengo clavada". Mientras tanto, una Almudena esperaba la orden de Jorge Javier para irrumpir en la sala donde se encontraba su novio y darle un fuerte abrazo.

De repente, mientras Borja señalaba que "no se quita de la cabeza a Almudena" en los últimos días, la joven ha irrumpido en la sala donde estaba su novio y se ha ido directo a él, protagonizando ambos un reencuentro de película y lleno de emoción y lágrimas: "Qué guapa estás", ha dicho una y otra vez Borja, totalmente impresionado al ver a Almudena.

Una Almudena que también le ha dicho lo guapo que está y se ha extrañado por el pelo que tiene, producto de la extrema mesa de las tentaciones que hubo en 'Supervivientes' hace escasas semanas. Ambos se han juntado cara a cara: "Te echo de menos todos los días", ha dicho Borja, tras lo que Almudena le ha dejado claro lo orgullosos que están de él y lo bien que lo ha hecho en Honduras.

La petición de Borja a Jorge Javier Vázquez

"No sabes lo que he soñado con este momento", ha indicado Borja Silva, casi sin poder articular palabra alguna de la tremenda emoción. Tras todo este momento, ha llegado una petición de Borja Silva, no sin antes "bajar la luz" y darle al momento -además de a la sala donde se encontraban- un tono épico y muy romántico: "Yo me quiero ir a casa con ella, ¿me puedo saltar el plató?", ha pregutado Borja, a modo de broma.