Ana Carrillo 05 JUN 2026 - 15:37h.

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David Vaquero ha ido hasta en tres ocasiones a 'La isla de las tentaciones': a la sexta edición como pareja de Elena Adsuara, a la que le fue desleal con María Aguilar, con la que puso a prueba su amor en la séptima edición, que superó resistió al programa pero que se rompió un año después, permitiéndole ir como soltero VIP en esta décima temporada y conquistar a Leila.

Muchos seguidores del programa, al verlo de nuevo en televisión se preguntaron qué opinaría María al ver a su exnovio en el lugar donde había surgido su amor y también especularon con los sentimientos que podría tener David al regresar allí. Ambos han tenido la misma curiosidad y han podido hablar sobre ello en un reencuentro que han protagonizado junto a dos de sus mejores amigos de la experiencia, Borja González y Ana López.

El ganador de 'Supervivientes 2025' le ha preguntado a la malagueña si ha "sentido cosas" al ver 'La isla de las tentaciones 10', en la que su ex ha vivido una historia con Leila, pero ella ha preferido no contestar. Tampoco ha querido responder David cuando María le ha preguntado en qué temporada se ha divertido más, si en la actual o en la que ellos se conocieron. "Entiendo que no te atrevas a contestar", le ha dicho ella al conocer su negativa a da una respuesta.

"Te la voy a devolver ahora yo: ¿con quién has disfrutado más hasta ahora?", le ha preguntado entonces David, ante lo que María ha respondido: "Depende a qué te refieras, pero contigo me lo pasaba muy bien". Después ha llegado el turno de Ana, que le ha preguntado a su amigo si recordó a su ex durante su paso por esta última edición. "Pero contesta la verdad", le ha pedido la malagueña, ante lo que él ha confesado que sí: "Era otra villa, pero alguna vez se me pasaba por la cabeza".