Alvar reflexiona sobre el legado de su familia e imagina qué le habría dicho su abuelo sobre su paso por Honduras

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Tras abrirse la palapa por última vez en esta edición y ver un video en el que el superviviente reflexionaba sobre su paso por el concurso, Alvar reaccionaba con lágrimas de emoción en los ojos. Un hecho que no ha pasado desapercibido para Ion Aramendi: "No me imaginaba nunca estar en una cosa como esta aventura y la verdad que agradezco muchísimo a todo el equipo y toda la gente".

Y es que, de verse en la recta final del concurso, Alvar asegura que "se te acelera el pulso". Sin embargo, hay algo de lo que se siente especialmente orgulloso el concursante: "Lo he hecho yo, Alvar. Ahora es que soy una persona aparte y eso me hace muy feliz, la verdad".

"Siempre seré el nieto de... Pero también soy el hijo de y algún día seré el padre de o el abuelo de. Soy yo, Alvar, una persona hecha y derecha para este tipo de cosas", señala. Al fin y al cabo, lo que quiere decir el concursante es que 'Supervivientes': "Me ha dado una identidad propia".

Esto es lo que le hubiera dicho su abuelo, según Alvar

A raíz de su reflexión, Ion Aramendi le pregunta qué cree que le hubiese dicho su abuelo si hubiera podido ver su concurso. Alvar lo tiene claro: "Que habría hecho unas cosas bien y otras me hubiera dicho '¡¿Pero cómo haces eso?!'".

Además, le habría reprendido por no haberse aprendido los nombres científicos de las especies endémicas de los Cayos Cochinos. Pero, en definitiva: "Él estaría encantado".