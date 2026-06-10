Pedro Jiménez 10 JUN 2026 - 00:07h.

El presentador ha ido uno por uno haciendo un pequeño balance de su concurso: "Enhorabuena a los cuatro por ser finalistas"

El susto de Maica al toparse con un "Drácula marino" en su último día de pesca: "No sabes lo que me ha aparecido"

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La semifinal de 'Supervivientes 2026' ya está aquí y Ion Aramendi les ha dedicado unas emotivas palabras a los cuatro finalistas que les ha hecho romperse como nunca. Ya en la primera conexión con ellos, el presentador les daba las gracias por, en estos 97 días de aventura, "habernos emocionado, hecho reír y disfrutar. Y, sobre todo, nos habéis hecho mucha compañía. Enhorabuena a los cuatro por ser finalistas".

Más adelante, la emoción de los cuatro concursantes -Alvar, Alba Paul, Soto y Maica- ha ido en aumento, con esta última sin poder evitar emocionarse: "Es muy fuerte... ha sido muy duro y aquí estamos. Casi 100 días de lluvia, hambre y bichos". "Cuando todo pase solo nos acordaremos de lo bueno", ha dicho, por su parte, Soto.

Ha sido en ese preciso momento cuando Ion Aramendi ha ido uno por uno mandándoles un mensaje de motivación y a modo de balance de lo que han sido sus respectivos concursos: "Quiero dedicaros a cada uno unas palabras".

El mensaje de Ion Aramendi a Alba Paul

En primer lugar, a Alba Paul le ha dicho lo siguiente: "Llegaste a Honduras teniendo pavor al mar y desde el minuto uno demostraste que venías a superarte, por eso saltaste del helicóptero casi sin pensártelo. Te has convertido en una experta en supervivencia", le ha dicho Ion, recordándole que consiguió el pez dorado al superar la cifra de 100 capturas en el mar.

"Te has puesto a prueba en todos los aspectos, en la paciencia y en controlar la tensión... por esto y mucho más te mereces estar en la gran final del jueves", ha concluido.

¿Quieres saber qué le ha dicho al resto de finalistas? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!