Patricia Fernández 10 JUN 2026 - 01:43h.

Del hantavirus, el intento de asesinato a Donald Trump a que el Betis ha entrado en Champions: los finalistas reaccionan a lo que ha ocurrido en el mundo

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Después de 97 días de aventura en los Cayos Cochinos, Maica Benedicto, José Manuel Soto, Alba Paul y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, como finalistas, se enfrentaban a un importante momento: enterarse de todo lo que ha pasado en España y en el mundo en este tiempo aislados.

Los supervivientes escuchan muy atentos a lo que ha ocurrido durante su estancia en Honduras: el hantavirus, el intento de asesinato a Donald Trump, la misión a la luna, la visita del Papa a España, el premio a la mejor dirección a Los Javis en el festival de Cannes, la polémica de María Pombo al ser acusada de masificar Santander, la residencia de Bad Bunny en Madrid o que el Betis se ha metido en Champions 20 años después.

José Manuel se mostraba muy contento con la noticia del Betis, pero todos preguntaban primero por qué había pasado con el virus: "¿Cómo ha acabado?" Y era Ion Aramendi el que les daba las explicaciones: "Ha sido algo puntual, no es pandemia, está absolutamente controlado todo".

"Ha sido fascinante veros reaccionando a las noticias que a cada uno le parecía que le llamaba más la atención", reflexionaba el presentador, preguntando a Alvar por la noticia de haberse descubierto la cara oculta de la luna, a la que se mostraba muy sorprendido: "Increíble".

Además, Ion Aramendi preguntaba a Alba Paul por la noticia de los Javis, a los que daba la enhorabuena y también se pronunciaba sobre la polémica de María Pombo: "Es muy fácil ir siempre al mismo objetivo, no creo que tenga la culpa ella de que Santander esté lleno de gente. Entiendo a María, siempre se busca la puntilla, yo voy a seguir yendo y no es por ella, es que es maravilloso".

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