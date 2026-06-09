Maica avisa a Alvar del animal marino que se ha encontrado en su último día de pesca y le pide que vaya en su búsqueda

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Los cuatro finalistas se han pasado las últimas horas en los Cayos Cochinos disfrutando de su último día de pesca. Tras organizar los tiempos de pesca, Alba Paul, Alvar, Soto y Maica se han lanzado al mar para disfrutar de su actividad favorita en 'Supervivientes'.

La mujer de Dulceida se ponía triste por ello, pero rápidamente se le cambiaba el ánimo al hacerse con un gran pez rojo que le gustaría tatuarse en la piel: concretamente con la aleta abierta y con el color que le caracteriza.

Sin embargo, en el turno de Maica, la superviviente se ha topado con un inesperado animal marino. "Tú no sabes lo que me ha aparecido", le anunciaba a Alvar al salir del agua.

"Es un Drácula marino"

Cuando Maica trataba de hacerse con un pez "marrón enorme", la finalista se ha topado con "una morena". Alvar trata de descubrir el tamaño del animal pero Maica solo puede indicarle que era "un Drácula marino".

Su compañero se lanza al mar en su búsqueda pero lo que acaba encontrando es el pescado que le había robado la caña a Maica.