Antía Troncoso 08 JUN 2026 - 00:37h.

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Nada más comenzar 'Supervivientes: Conexión Honduras', los concursantes han descubierto que esta noche iban a vivir una nueva expulsión, la última del concurso antes de la gran final de el próximo jueves. Los nominados de la semana, Alba, Maica y Aratz podrían estar a punto de quedarse a las puertas de este momento tan esperado y es que uno de ello abandonará hoy mismo la aventura.

Pero antes de conocer el veredicto final de la audiencia, los concursantes se han reunido en la ágora de Poseidón para unos nuevos posicionamientos marcados por la tensión y las lágrimas. Y es que en un momento dado Maica Benedicto no ha podido evitar romperse al ver que Soto se había posicionado detrás de ella.

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Claudia, implacable contra Alba Paul en su contraalegato

Tras los posicionamientos, ha sido el turno de los exconcursantes, quienes desde el plató han hecho sus contraalegatos eligiendo al nominado que querían ver expulsado esta noche. Claudia ha sido la primera en tomar la palabra y, como era de esperar, ha hecho su alegato contra su archienemiga en 'Supervivientes', Alba Paul, mientras que Maica se ha derrumbado por completo al volver a escuchar a su amiga.

"Por razones obvias quiero que se pire a su casa Alba. Tantas ganas tenía de verme fuera, aquí estoy fuera, que no se preocupe, pero lo siento mucho, creo que ahora te vas a aburrir. Tanto que dices, pero siempre has buscado bulla tú y ahora me da a mi que no tienes ninguna distracción. Así que mejor vete a tu casa ya y deja a mi Maica que gane que se lo merece más que nadie.

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"Y deja de desvalorizar los procesos del resto porque te crees que como eres la que más pesca eres la más valida de todos. Hay muchas más cosas y una de ellas es no quejarte absolutamente de todo y querer irte todos los días". Unas palabras a las que Alba Paul ha respondido con una pulla: "Te mando besos desde Honduras".