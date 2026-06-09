Ana Carrillo 09 JUN 2026 - 16:31h.

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Leila y Atamán han decidido separar sus caminos y romper su relación tras once años juntos en su hoguera final de 'La isla de las tentaciones 10', en la que Sandra Barneda no ha podido evitar emocionarse. Tras la emisión del programa en televisión, el canario ha emitido un comunicado en Instagram en el que se ha sincerado acerca de lo que ha supuesto para él su participación en el mismo.

"Ha sido una etapa intensa, dura por momentos, pero también una de las más enriquecedoras que he vivido. Me llevo aprendizajes, experiencias, personas y recuerdos que me acompañarán siempre", ha asegurado Atamán, que ha reconocido que llegó a Villa Montaña con muchas dudas y con el miedo a no encajar, pero que se siente orgulloso de haber sido el único participante en haber estado desde el principio hasta el final de la experiencia.

También ha querido tener unas palabras de agradecimiento a sus compañeros de aventura y para todos los espectadores que le han hecho llegar su cariño a través de las redes sociales: "Quiero agradecer a mis compañeros por apoyarme en todo durante esta aventura y, sobre todo, a todas las personas que, viendo el programa, me han dedicado un mensaje de ánimo, apoyo o empatía. Aunque no siempre haya podido responder, he leído cada uno de ellos y han significado mucho para mí".

"Mirando atrás, me doy cuenta de todo lo que he crecido y de todo lo que esta experiencia me ha enseñado. No me voy a extender mucho porque esto aún no ha terminado. Nos vemos pronto", ha añadido el canario como cierre.

El mensaje de Anita Williams

El post de Atamán ha recibido decenas de respuestas de seguidores que han querido expresarle su cariño y, entre ellas, se encontraba la de Anita Williams, que participó en la octava edición junto a Montoya y cuya relación se rompió también en la hoguera final. "Eres grande, niño", le ha escrito la exconcursante de 'GH DÚO'.

Su compañera Bayan Al Masri también ha querido enviar un mensaje tanto a Leila como a él: "Se cierra con amor lo que un día empezó con amor, los dos merecéis ser felices".