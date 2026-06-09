Ana Carrillo 09 JUN 2026 - 17:11h.

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Leila y Atamán han protagonizado una lacrimógena hoguera final en 'La isla de las tentaciones 10' en la que decidieron romper su relación tras once años juntos. Un momento de lo más duro para ambos que emocionó también a Sandra Barneda y que ha removido muchos sentimientos en la canaria, que ha compartido un vídeo llorando en Instagram, en el que ha confesado lo difícil que ha sido revivir esta hoguera al verla en televisión.

"No soy persona desde anoche, ha sido la experiencia más dura de mi vida. Mi vida ha dado una vuelta de 180 grados y el capítulo de anoche me tiene así", ha comentado Leila en sus stories junto a un vídeo en el que se la ve muy emocionada al escuchar las últimas palabras de Sandra Barneda antes de abandonar la hoguera por última vez.

Una seguidora le ha escrito un mensaje en el que le cuenta que no pudo parar de llorar al ver su hoguera y en el que le explica que cree que hizo bien en seguir a su corazón si es lo que sentía en ese momento, por lo que no cree que deba arrepentirse. Leila ha compartido este mensaje para confesar que está orgullosa de su paso por 'La isla de las tentaciones 10'.

"No puedo parar de llorar. He vivido muchas hogueras finales poniéndome en la piel de personas que no conocía, sintiendo su dolor, sus dudas y sus miedos. Pero ser yo la que estaba ahí, viviendo en primera persona, ha sido muy heavy de verdad. Hay momentos que te cambian para siempre, que te obligan a mirarte de frente y a tomar decisiones que jamás pensaste que tendrías que tomar. Y aunque duela, me siento orgullosa de haber sido fiel a mí misma y a lo que sentía en cada momento", ha comentado Leila.

También le ha querido dar las gracias a las personas que, como esta seguidora, le han querido mostrar su apoyo a través de las redes sociales: "No sabéis cuánto significa para mí en un momento tan intenso como este".

Además, ha compartido un vídeo en el que reflexiona acerca de cómo ha cambiado su vida a raíz de las decisiones que ha tomado en 'La isla de las tentaciones 10' y en el que subraya lo difícil que han sido para ellas las últimas semanas: "La vida no es lo que pudo haber sido, es lo que sucede y en quien te conviertes después de eso. Me verán sonreír siempre, pero también han sido meses difíciles aquí mi lado más vulnerable".